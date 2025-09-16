Trije astrološki znaki, ki najpogosteje lažejo

Vsi kdaj zamolčimo resnico ali malo olepšamo zgodbo, a obstajajo ljudje, ki so v tem pravi mojstri. Če ste se kdaj vprašali, zakaj je temu tako, astrologija ponuja nekaj odgovorov.

Dvojček

Dvojčki so znani po dvoličnosti in sposobnosti prilagajanja vsaki situaciji. So izredno komunikativni in družabni, vendar prav zaradi govorne spretnosti pogosto zapadejo v laži.

Radi pripovedujejo zgodbe, njihova bujna domišljija in hiter um pa jim omogočata, da zlahka brišejo mejo med resničnostjo in domišljijo ali, če hočete, lažjo.

FOTO: Gettyimages

Riba

Ribe so sanjači zodiaka. Njihova nagnjenost k begu pred resničnostjo jih pogosto vodi v pripovedovanje neresnic. Vendar so laži, ki jih izrečejo, običajno neškodljive in pogojevane z željo izogniti se sporom ali zaščiti čustva drugih.

Kot vodno znamenje so ribe zelo čustvene in empatične, zato raje povedo nedolžno laž, kot bi z neprijetno resnico nekoga prizadele.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice slovijo po ljubezni do harmonije in želje, da bi vsi okoli njih bili zadovoljni. Da bi v odnosih ohranile mir in ravnovesje, se pogosto poslužujejo tako imenovanih belih laži.

Njihova diplomatska narava jim omogoča spretno krmarjenje med resnico in lažjo, zaradi šarmantne osebnosti pa so zelo prepričljive.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica pogosto pove tisto, kar nekdo želi slišati in ne nujno resnice, opozarja portal žena.rs.