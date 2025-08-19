ASTROLOGIJA

Tri horoskopska znamenja, ki nenehno širijo negativno energijo

Ne gre za slabe osebe, gre za značaje, ki zaradi svojega načina razmišljanja in reagiranja pogosteje prenašajo negativnost.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Gettyimages
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Gettyimages

S. N.
19.08.2025 ob 06:00
S. N.
19.08.2025 ob 06:00

Poslušajte

Čas branja: 2:23 min.

V astrologiji se pogosto govori o znamenjih, ki v vsako družbo prinašajo vedrino, optimizem in toplino. Vendar pa obstajajo tudi taka, ki s seboj nemalokrat nosijo temno senco – njihova energija zna biti težka, naporna ali preprosto izčrpavajoča za okolico.

Ne gre za slabe osebe, temveč za značaje, ki zaradi svojega načina razmišljanja in odzivanja pogosteje izžarevajo negativnost. V nadaljevanju predstavljamo tri horoskopska znamenja, ki se najpogosteje povezujejo s takšno energijo.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji globini in intenzivnih čustvih, a prav ta notranja nevihta se pogosto prelije na ljudi okoli njih. Ko so nezadovoljni ali ranjeni, njihova energija postane temna in težka.

Ljudje jih takrat dojemajo kot pesimistične ali preveč obseden(e), kar lahko ustvari vtis, da nenehno širijo negativnost. Namesto da bi našli ravnotežje, Škorpijoni pogosto še globlje tonejo v svoje misli in v svoje dramatične scenarije potegnejo tudi okolico.

Kozorog

Kozorogi so realisti in pogosto odlični organizatorji, a njihova potreba po nadzoru in nenehnem opozarjanju na tuje napake jih lahko naredi za zelo naporne sogovornike. Namesto da bi ponudili podporo, Kozorogi pogosto izkoristijo prvo priložnost za kritiko – tudi takrat, ko za to sploh ni prave potrebe.

Njihov hladen in resen pristop k življenju lahko deluje kot stalen vir negativne energije. Ljudje okoli njih imajo včasih občutek, da jih nikoli ne morejo zadovoljiti.

Devica

Device si prizadevajo biti popolne in enako pričakujejo od drugih. Prav ta njihova pretirana analitičnost in kritičnost hitro postaneta vir frustracij. V želji, da bi bilo vse brezhibno, pogosto izpostavljajo napake, malenkosti ali spodrsljaje, ki drugim niti niso tako pomembni.

Takšno vedenje ustvarja vzdušje napetosti in nezadovoljstva. Njihovo obnašanje pogosto deluje kot stalno godrnjanje in pesimizem, kar daje vtis, da se nikoli ne znajo sprostiti in preprosto uživati v trenutku.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

horoskop astrologija astrološka znamenja značaj

Priporočamo

Premium
Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: Mitja z milijoni pobegnil na rajski otok
Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)
Previdno na primorski avtocesti, pešec na vozišču!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: Mitja z milijoni pobegnil na rajski otok
Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)
Previdno na primorski avtocesti, pešec na vozišču!

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.