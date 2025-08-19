Tri horoskopska znamenja, ki nenehno širijo negativno energijo

V astrologiji se pogosto govori o znamenjih, ki v vsako družbo prinašajo vedrino, optimizem in toplino. Vendar pa obstajajo tudi taka, ki s seboj nemalokrat nosijo temno senco – njihova energija zna biti težka, naporna ali preprosto izčrpavajoča za okolico.

Ne gre za slabe osebe, temveč za značaje, ki zaradi svojega načina razmišljanja in odzivanja pogosteje izžarevajo negativnost. V nadaljevanju predstavljamo tri horoskopska znamenja, ki se najpogosteje povezujejo s takšno energijo.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji globini in intenzivnih čustvih, a prav ta notranja nevihta se pogosto prelije na ljudi okoli njih. Ko so nezadovoljni ali ranjeni, njihova energija postane temna in težka.

Ljudje jih takrat dojemajo kot pesimistične ali preveč obseden(e), kar lahko ustvari vtis, da nenehno širijo negativnost. Namesto da bi našli ravnotežje, Škorpijoni pogosto še globlje tonejo v svoje misli in v svoje dramatične scenarije potegnejo tudi okolico.

Kozorog

Kozorogi so realisti in pogosto odlični organizatorji, a njihova potreba po nadzoru in nenehnem opozarjanju na tuje napake jih lahko naredi za zelo naporne sogovornike. Namesto da bi ponudili podporo, Kozorogi pogosto izkoristijo prvo priložnost za kritiko – tudi takrat, ko za to sploh ni prave potrebe.

Njihov hladen in resen pristop k življenju lahko deluje kot stalen vir negativne energije. Ljudje okoli njih imajo včasih občutek, da jih nikoli ne morejo zadovoljiti.

Devica

Device si prizadevajo biti popolne in enako pričakujejo od drugih. Prav ta njihova pretirana analitičnost in kritičnost hitro postaneta vir frustracij. V želji, da bi bilo vse brezhibno, pogosto izpostavljajo napake, malenkosti ali spodrsljaje, ki drugim niti niso tako pomembni.

Takšno vedenje ustvarja vzdušje napetosti in nezadovoljstva. Njihovo obnašanje pogosto deluje kot stalno godrnjanje in pesimizem, kar daje vtis, da se nikoli ne znajo sprostiti in preprosto uživati v trenutku.