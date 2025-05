»Nerazrešena travma je pravi magnet. Resonira namreč na frekvenci, ki privlači tiste, ki s svojimi nerešenimi zadevami vibrirajo enako in bodo krojili naše življenje tako, da se nam bodo ponavljali travmatični dogodki in se bodo potrjevala naša prepričanja, ki jih ustvarjajo,« pravi šaman Durek.

Če imamo denimo nezavedno prepričanje, da želimo biti jezni na ves svet, potrebujemo razlog za to, da smo jezni. Travma bo kot magnet pritegnila duše, ki vas bodo želele izdati, dogodke, ki vas bodo spravili na visoke obrate, medtem ko vam bo glas v glavi prigovarjal, kako grozno je vse. Travma je ujeta energija, ki je nismo spustili iz čustvenega telesa. Um se je oklepa, ker čaka, da jo bo nekaj sprostilo z ljubeznijo.

Je portal čustev iz preteklosti, ki želijo pritegniti pozornost, da jih ozavestimo, sprejmemo, predelamo in spustimo. Toda če ne stopimo v portal in se ne soočimo z zadevo, ampak čakamo namišljenega rešitelja, energija ostane v telesu in ustvari prepričanje, da je šlo nekaj narobe, in se lahko ponovi, kar vpliva na naše bodoče odločitve, obremeni živčni sistem in programira našo realnost.