Tokratna retrogradnost Merkurja ni videti hudo stresna: nikar v večje nakupe

Merkur 18. 7. se je obrnil nazaj na 15. stopinji leva in bo potoval nazaj do 4. stopinje leva, kjer se 11. 8. obrača direktno. Tokrat ne tvori s počasnimi planeti nobenega vzorca, tako ne bo toliko družbeno pomemben in nam bo zasebno dal več možnosti, da izkustva predelamo in jih postavimo na pravo mesto. Introspekcije bo več, tudi priložnosti narediti stvari, s katerimi smo predolgo odlašali. Po drugi strani se bo treba soočati z napakami iz preteklosti in najti moč, da jih razumemo in popravimo.

Merkur v levu je zelo stabilen Merkur, tako zmede ne bo toliko, kot je je običajno pri retrogradnem Merkurju. Še vedno lahko ohranimo jasnost. Se bodo pa, sploh na počitnicah in potovanjih, pojavljali nepričakovani izzivi, ki nas bodo peljali na stranpot, ki se bo izkazala kot pomembna razširitev izkustev.

Kot vedno se v tem času odsvetuje večje nakupe, ker gre rado kaj narobe, če ne drugega, bomo imeli z nakupom več sitnosti in dodatnega dela.

Odsvetuje se podpisovanje pogodb, ker znamo kaj spregledati. Potrudimo se natančno prebrati napisano. Koristni niso niti dogovori, saj se, ko bo Merkur ponovno direkten, lahko izkaže, da so se stvari spremenile, da dogovor nima več trdnega temelja ali smisla.

Je pa retrogradni Merkur idealen, da se vračamo v preteklost ali obiščemo kraje iz preteklosti, srečamo ljudi, gledamo fotografije, premišljujemo o drugih časih.

Obrat Merkurja se lepo veže na sekstil z Venero, tako dnevi obrata ne bodo naporni kot običajno. Ne glede na to, kaj se bo nepričakovano zgodilo, se bomo počutili dobro.

Prvega avgusta bo konjunkcija Sonca in Merkurja – Merkur je kazimi. Takrat bomo v celoti razumeli, kaj nas tokratna retrogradnost uči, marsikaj se nam bo zjasnilo in lažje stvari bomo peljali bolj zavestno, se odločali premišljeno.

Tokratna retrogradnost Merkurja ni videti hudo stresna. Le dovoliti si je treba, da življenje prinese na plan teme, ki jih v preteklosti nismo dovolj zavestno predelali in jih bomo v retrospekciji.