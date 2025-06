To sta dva astrološka znaka, ki pogosto spravljata druge ob živce

Vsakdo ima svoje slabosti, a nekateri ljudje pogosteje kot drugi vzbujajo nelagodje, frustracijo ali napetost v okolici. V ozadju je lahko želja po potrditvi, potreba po nadzoru ali pa le impulzivna narava, ki jo drugi težko prenašajo. Po mnenju astrologov dva horoskopska znaka pri tem še posebej izstopata – čeprav pogosto nehote.

Dvojčka

Slovijo po svoji zgovornosti, duhovitosti in družabnosti, a hkrati so izredno spremenljive in nepredvidljive narave. Njihova stalna potreba po mentalni stimulaciji jih žene, da skačejo z ene teme na drugo, pogosto brez jasne rdeče niti, kar zna sogovornike hitro izčrpati. Velikokrat delujejo, kot da sploh ne poslušajo sogovorca, temveč le čakajo na svojo priložnost, da spet prevzamejo besedo.

V odnosih se znajo v enem trenutku obnašati toplo in navezano, že v naslednjem pa hladno in odmaknjeno. Takšna čustvena nedoslednost lahko pusti vtis, da jim ni mar, čeprav se pogosto za tem skriva le njihova notranja nemirnost in radovednost. Ljudje, ki si želijo stabilnosti, se ob njih pogosto počutijo izgubljene, a tisti, ki sprejmejo njihovo dinamiko, v dvojčkih pogosto odkrijejo zvestega in zanimivega prijatelja.

Oven

So energični, samozavestni in vedno pripravljeni na akcijo – a prav ta ognjevitost jih pogosto pripelje do meja (ali čez) potrpežljivosti drugih. So impulzivni in neposredni, pogosto izrazijo svoje mnenje, tudi kadar ni zaželeno. Njihova potreba po nadzoru in hitrosti lahko postane naporna za tiste, ki imajo raje počasnejši, bolj premišljen pristop.

Ljudje, ki si želijo stabilnosti, se ob njih pogosto počutijo izgubljene. FOTO: Gettyimages

V pogovorih težko popustijo, želijo imeti zadnjo besedo in pogosto delujejo, kot da vsiljujejo svoj tempo in voljo. Ovni nimajo veliko potrpljenja za omahljive ali pasivne sogovornike, kar zna povzročiti napetosti. Čeprav znajo biti dominantni in zahtevni, jih zaznamujeta tudi neposrednost in zvestoba, ki ju cenijo tisti, ki jih bolje spoznajo.

Čeprav ta dva znaka pogosto sprožata mešane občutke, se za njunim včasih napornim vedenjem pogosto skriva iskrena naravnanost – le nekoliko bolj surova oblika izražanja.