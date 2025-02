To so znane osebnosti, rojene v znamenju škorpijona

Škorpijoni so znani po svoji močni zvestobi, predanosti in strasti ter intenzivnih osebnostih. Če ste škorpijon – rojeni med 24. oktobrom in 22. novembrom – in vas zanima, s katerimi slavnimi osebami delite svoje znamenje, berite naprej.

Julia Roberts

Ena najslavnejših škorpijonk je rojena 28. oktobra 1967. Velja za eno najbolj zanesljivih hollywoodskih zvezd. Škorpijoni imajo magnetično naravo, kar se kaže v njeni privlačni osebnosti in enostavnem vživljanju v različne like.

Kendall Jenner

Kendall je znana po svoji odločnosti, da uspe kot manekenka na lastnih nogah. Rodila se je 3. novembra 1995. Škorpijoni so znani po svoji trmi in vztrajnosti, kar Kendall v celoti izraža.

Emma Stone je škorpijonka, tako kot njen soigralec iz filma Dežela La La.

Ryan Gosling

Kot škorpijon kaže šarm in ambicioznost. Ima tudi skrivnostno plat, kar dokazuje njegov zakon z Evo Mendes, s katero se je leta 2016 skrivaj poročil.

Katy Perry

Tudi ona je škorpijonka, kar pomeni, da se astrološko odlično ujema s svojim partnerjem Orlandom Bloomom, ki je kozorog. Skupaj tvorita idealno kombinacijo.

Leonardo DiCaprio

Moški škorpijoni se težko zavežejo eni ženski. DiCaprio, rojen 11. novembra 1974, je imel številne partnerke, vendar se nikoli ni ustalil. To je morda povezano z nezaupanjem, ki je tipično za ta astrološki znak.

Kris Jenner je najbolj znana menedžerka na svetu. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Anne Hathaway

Ambicioznost je klasična lastnost škorpijona, ki jo izžareva tudi Hathaway. Njena uspešna kariera vključuje vloge v filmih kot so Gora Brokeback, Hudičevka v Pradi, Postati Jane, Potniki, Nekega dne in Nesrečniki.

Emma Stone

Stone se je rodila 6. novembra 1988 in ima enako astrološko znamenje kot njen soigralec iz filma Dežela La La, Ryan Gosling. Njuna kemija na ekranu se je prenesla tudi v pravo prijateljstvo.

Drake

Glasbenik se je rodil 24. oktobra 1986. Leta 2018 je izdal album z naslovom Scorpion. V svoji pesmi A Scorpios Mind je poudaril polarizirajočo naravo škorpijonov z verzom: »Sovražijo me mnogi, želijo me številni.«

Ambicioznost je klasična lastnost škorpijona, ki jo izžareva tudi Anne Hathaway. FOTO: Profimedia

Bill Gates

Škorpijoni so znani po ambicioznosti, kar je popolnoma jasno na primeru Billa Gatesa, rojenega 28. oktobra 1955. Ustanovil je Microsoft in postal milijarder, hkrati pa je znan tudi po svoji velikodušnosti.

Matthew McConaughey

Igralec se v svoje vloge vživi posebej čustveno globoko, kar je značilno za vodna znamenja. Rodil se je 4. novembra 1969 in se zavzema za družbena vprašanja, kot je nasilje z orožjem v ZDA.

Winona Ryder

V življenju je imela številne vzpone in padce. Znana je po svojem tihem uporniškem duhu, ki ga izraža tudi v vlogi v seriji Stranger Things.

Winona Ryder je znana po svojem tihem uporniškem duhu. FOTO: Profimedia Profimedia

Ryan Reynolds

Prav tako škorpijon, izkazuje ambicioznost in vodstvene sposobnosti, kar se kaže v nakupu nogometnega kluba Wrexham in deleža v ekipi formule 1 Alpine.

Kris Jenner

Rojena je 5. novembra 1955 in je najbolj znana menedžerka na svetu. Njena ambicioznost in odločnost sta pripomogli k svetovni prepoznavnosti nje in njene družine Kardashian.