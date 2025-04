To so znamenja, ki skupaj uživajo neverjetno ljubezen in strast ter zgradijo močne zveze

Nekatera astrološka znamenja gredo pač bolje skupaj kot druga, bolje se ujemajo njihove vrednote, pogledi na svet, značaj … Zato je dobro vedeti, kaj je po horoskopu vaša simpatija, obstajajo namreč astrologi, ki so prepričani, da so neposrečene kombinacije v ljubezni obsojene na neuspeh.

Oven in vodnar

To pa ne velja za par, kjer je eden od partnerjev po horoskopu oven in drugi vodnar. Oba namreč obožujeta razburljive avanture in tudi njun odnos bo zato razburljiv. Oba znaka sta vedno pripravljena na akcijo in zelo komunikativna ter odprta. Obožujeta preizkušati nove reči in vedno se pri tem odlično zabavata. Najboljši del pa je, da želita vse početi skupaj, zato bo njuna vez vedno ostala močna.

Bik in rak

Odlična kombinacija sta tudi bik in rak, saj popolnoma razumeta en drugega. Med njima obstaja močna vez ter privlačnost tako fizična kot čustvena. Ker se tako dobro razumeta, bosta brez težav zgradila zavidanja vreden odnos in povezanost, ki bo z leti postajala le še močnejša.

Dvojček in vodnar

Par, kjer je eden od partnerjev dvojček in drugi vodnar, se zelo razlikuje od drugih parov. Močno sta povezana na mentalni in čustveni ravni, zato se jima lahko že na samem začetku zveze zdi, da se poznata že leta. Vsak trenutek, ki ga preživita skupaj, se jima zdi neverjeten in čudovit, obenem pa razumeta, da drugi potrebuje tudi svobodo, kar je dobitna kombinacija za trdno in stabilno zvezo.

Rak in ribi

Če se zaljubita rak in ribi, bo to globoka ljubezen in predana zveza. Ti pari odlično funkcionirajo v vseh mogočih situacijah. Partnerja sta ponosna eden na drugega, se spoštujeta in dobro poznata, zato bo zveza iz leta v leto bolj trdna, celo neuničljiva. Vsi bi bili radi v njuni družbi, saj sta izredno zabavna.

Strelec in lev

Če se zaljubita strelec in lev, bo to zelo strastna zveza, saj oba uživata v življenju in ljubezni. Eden drugemu predstavljata močno podporo in oporo, sta stvarna in pripravljena pomagati, tudi svetovati drugim parom, če se znajdejo v stiski. Močno sta povezana tudi mentalno in to njuno povezavo je težko uničiti.

Devica in bik

Odlično se razumeta tudi devica in bik. Uživata v ležernem življenju, rada imata mir, oba sta poštena in iskrena ter tako hitro ustvarita neverjetno bližino. Predana sta eden drugemu in močno povezana.

Tehtnica in dvojčka

Zanima je zveza med tehtnico in dvojčkom, saj je v prvi vrsti intelektualna. Za sporazumevanje ne uporabljata zgolj besed in svojih teles, njuna uma in čustva so tako usklajeni, da se sporazumevata že skoraj telepatsko. Oba znaka sta duhovna in inteligentna, zato ju privlačijo podobne reči, a takšne, ki se drugim morda ne zdijo tako zelo zanimive, ona dva pa v njih neizmerno uživata. Skupaj, seveda. Cenita se, cenita pa tudi skladnost in mir v zvezi in nista le ljubimca, temveč dobra prijatelja.

Škorpijon in rak

Škorpijon in rak sta oba izredno strastna in čustvena, kar je lahko za koga drugega naporno, a ne zanju. Ne prestrašita se močnih čustev, eden drugemu sta največja opora, druži ju tudi zelo podoben moralni kompas. Čeprav je njun odnos intenziven, je tudi uravnotežen.

Strelec in oven

Strelec in oven sta oba polna ognja, strastna, energična in eksplozivna. Sta divja in polna navdušenja glede vsega, česar se lotita, zato privlačita podobno misleče in ljudje so radi v njuni družbi. Zanjo velja, da se nasprotja privlačijo, saj je njuna zveza tako močna, da lahko preživi vse življenjske preizkušnje.

Kozorog in bik

Kozorog in bik se močno privlačita, oba ves čas razmišljata in sanjarita o ljubezni, ki bo trajala večno in preživela vse. Med njima je neverjetna bližina, eden drugega obožujeta in se globoko spoštujeta. Ko imamo v mislih sorodno dušo, sta kozorog in bik najbližje temu.

Vodnar in dvojčka

Vodnar in dvojčka sta močno povezana, njuna vez pa s časom postaja še močnejša. Razumeta se brez besed, kot da eden drugemu bereta misli in natančno vesta, kaj drugi v nekem trenutku čuti. Njun odnos je skoraj mističen, oba vesta, kaj je dobro zanju in za vsakega posebej, in se ne obremenjujeta z drugimi. Oba sta individualca, zato jima ni treba ves čas viseti skupaj, dajeta si svobodo in to spoštujeta, kar njun odnos dela še močnejši.

Ribi in škorpijon

Ribi in škorpijon je še eden tistih parov, ki so močno povezani na čustveni in intelektualni ravni, poleg tega pa si prizadevata, da bi v popolnosti razumela drugega. O partnerju morajo vedeti vsako podrobnost, tudi tiste manj prijetne, zaradi česar se še bolj spoštujeta. Kombinacija pa ima še eno lastnost, ki bi si jo želeli vsi pari – oba sta strastna in obenem romantična.