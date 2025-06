To so trije horoskopski znaki, ki so najhujši, ko so lačni

Ko pade sladkor v krvi, pade tudi toleranca – pri nekaterih horoskopskih znakih pa se meja med »lačen sem« in »ne približuj se, sicer bom eksplodiral« popolnoma zabriše.

Če ste se kdaj znašli v neprijetni situaciji, ko vam je nekdo očital, da ste pojedli zadnji kos pice, ali pa se sprl z vami, ker hrana zamuja pet minut, ste zelo verjetno imeli opravka z enim od teh treh znamenj.

Rak – lačen rak je čustveni potres

Raki so po naravi čustveni in občutljivi. Ko pa so lačni, postanejo še bolj občutljivi – in to ne samo na želodcu, temveč tudi v srcu. Takrat jih moti prav vse: ton vašega glasu, dolžina čakanja, celo količina omake na testeninah.

V takem trenutku pozabite na logiko in argumente. Edina rešitev je, da jim ponudite nekaj toplega in okusnega. Gledali boste, kako se iz razdražene zveri ponovno prelevijo v mehko, prijetno bitje.

FOTO: Gettyimages

Lev – ko je lačen, mora to ves svet vedeti

Levi niso znani po tem, da bi svoje nezadovoljstvo zadrževali zase – in lakota jim to samo še okrepi. Brez težav bodo jasno izrazili, kako zelo trpijo, kako nezaslišano je, da morajo čakati, in da si takšnega odnosa ne bi privoščili niti v najslabše ocenjeni restavraciji.

Ko končno dobijo hrano, se svet povrne v ravnovesje. Seveda pa vas bodo opozorili, da ste imeli veliko srečo, ker ste preživeli njihovo »lačno fazo«.

Škorpijon – tišina, ki zareže globlje od besed

Škorpijoni so že po naravi skrivnostni in zadržani, toda ko so lačni, postanejo mojstri pasivne agresije. Ne bodo vam neposredno povedali, da so lačni – a vas bodo gledali, kot da ste osebno odgovorni za svetovno lakoto.

V takem trenutku jih nikar ne izzivajte. Najbolje bo, da jim tiho ponudite konkreten in topel obrok ter se brez besed umaknete. Morda se vam bodo celo nasmehnili – a le morda.