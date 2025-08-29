To so štirje astrološki znaki, ki največkrat lažejo

Laganje je, hočemo ali ne, del človeške narave – včasih se z njim branimo, drugič želimo zakriti resnico ali pa preprosto olepšati situacijo. A nekateri znaki horoskopa imajo do laži precej bolj sproščen odnos kot drugi. Zvezde razkrivajo, katera znamenja najpogosteje posegajo po neresnicah.

Dvojčka

Dvojčka sta šarmantna, duhovita in hitrega jezika, toda prav ta lastnost ju pogosto zapelje v pretiravanje ali iskanje izgovorov. Rada povesta tisto, kar želi nekdo slišati, in ne nujno tistega, kar je res. Zaradi svoje prilagodljivosti jima laž pogosto postane priročno orodje, da se izogneta neprijetnim situacijam. Njuna dvoličnost pa je lahko razlog, da jima ljudje težje zaupajo.

Ribi

Najpogosteje lažejo zato, da bi se izognile sporom ali zaščitile sebe in druge. Njihove laži praviloma niso zlonamerne, a lahko vseeno povzročijo nezaupanje. Zaradi svoje bujne domišljije znajo hitro ustvariti zgodbo, ki meji na fantazijo, zato je pri njih včasih težko ločiti resnico od izmišljotine.

Simbolična fotografija. FOTO: Pornpak Khunatorn Getty Images

Tehtnica

Tehtnice hrepenijo po miru in harmoniji, zato se pogosto zatečejo k belim lažem, da bi se izognile konfliktom. Nočejo prizadeti drugih, a ravno te drobne neresnice lahko načnejo zaupanje. Znajo olepšati resničnost in povedati stvari na način, da zvenijo prijetneje, kot v resnici so.

Škorpijon

Škorpijoni lažejo predvsem zato, ker želijo ohraniti nadzor in zaščititi svoje skrivnosti. Težko razkrivajo resnične namere, pogosto pa skrivajo resnico, da bi ohranili prednost pred drugimi. Njihova sposobnost prikrivanja in manipulacije jih uvršča med najbolj nevarne znake, ko pride do laganja.