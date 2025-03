To so največji perfekcionisti glede na zodiak! Če ne naredijo sami, menijo, da ni dovolj dobro

Obstajajo ljudje, ki delo opravijo na hitro, zamahnejo z roko in rečejo: »Ah, saj bo v redu.« In potem so tu tisti, za katere »v redu« preprosto ni dovolj. Če ne naredijo stvari sami, bodo takoj opazili najmanj pet napak in jih želeli popraviti. Njihov perfekcionizem ni le navada – je način življenja.

Devica – vse mora biti popolno

Če mora biti nekaj brezhibno, bo za to poskrbela devica. Opazi stvari, ki se drugim zdijo nepomembne, a prav te malenkosti ločijo povprečno od popolnega. Naj bo to pisanje e-pošte, urejanje doma ali priprava predstavitve – vse mora biti brezhibno.

Če ji rečete: »Pusti, saj je v redu!« – pričakujte nejeverni pogled, saj za devico nikoli ni dovolj dobro. Težko zaupa drugim, ker ve, da bo sama vedno našla način, kako nekaj narediti bolje. Nekaterim se zdi naporna, a brez njenega perfekcionizma bi bil svet poln napak.

Kozorog – popolnost ali nič

Kozorog ne dela stvari napol. Če se loti nečesa, bo to pripeljal do popolnosti. Njegov perfekcionizem se ne kaže le v podrobnostih, temveč v celotnem procesu – od začetka do končnega rezultata. Vse mora biti natančno načrtovano in brezhibno izvedeno.

Najhujše, kar mu lahko rečete, je: »To bi se dalo narediti hitreje.« Seveda bi se, a če ni temeljito, za kozoroga ni dobro. Njegov moto je »ali popolno ali nič«, zato bližnjic ne sprejema. Rad ima nadzor, ker ve, da nihče ne bo vložil toliko truda kot on. Prevzame odgovornost ne zato, ker drugim ne zaupa, temveč zato, ker ne želi tvegati pomanjkljivosti.

Škorpijon – vse ali nič

Škorpijon ni tipični perfekcionist, kot sta devica ali kozorog, a ko mu nekaj postane pomembno, se tega loti s popolno predanostjo. Njegova intenzivna narava ga naredi obsesivnega pri vsem, česar se loti – naj bo to delo, ljubezen ali hobi, vse mora biti točno tako, kot si je zamislil.

Če mu kdo poskuša prevzeti del naloge, pričakujte hladen, prodoren pogled nezaupanja. Škorpijon stvari nerad prepušča drugim, saj dvomi, da jih bodo opravili dovolj dobro. Njegova potreba po nadzoru in natančnosti pomeni, da ne bo zadovoljen, dokler vse ne bo popolnoma po njegovih merilih. Če ga poskušate prepričati, da je nekaj »dovolj dobro«, raje niti ne poskušajte.