To so najbolj skrbni prijatelji zodiaka – ste med njimi?

Obstajajo prijatelji za kave, za večerne izhode in za skupinske pogovore, ki jih nihče nikoli ne prebere do konca. In potem so tu tisti drugi – tisti, ki začutijo, da nimate najboljšega dne, še preden jim kaj poveste. Ki vam pišejo brez posebnega razloga, samo da vprašajo, ali ste jedli, kako ste spali, in če kaj potrebujete. Nihče jim ni rekel, da morajo to početi – preprosto čutijo, da je prav.

V astrologiji je nekaj znamenj, ki veljajo za prave resnično dobre prijatelje. Ni jim pomembno, ali ste se slišali včeraj ali pred mesecem dni – oni so vedno na voljo. V dobrem in slabem. To so štirje astrološki znaki, ki brez dvoma zaslužijo naziv najbolj skrbnih prijateljev zodiaka.

Rak

Raki so čustveno srce vsakega odnosa. Če ste njihov prijatelj, ste del njihovega notranjega kroga – in iz njega ne boste izstopili zlahka. Rak si bo zapomnil vaš rojstni dan, dan, ko ste izgubili psa, datum pomembnega razgovora … in še vse vmes. Njihova empatija je globoka – ne bodo vas samo poslušali, čutili bodo z vami.

Če se rak nekaj dni ne javi, to najverjetneje pomeni, da vam pripravlja presenečenje – iskreno sporočilo, darilce ali morda domače piškote. Svojo skrb izražajo z dejanji, pa tudi s prisotnostjo. Ker je včasih »Kako si?« lahko vredno več kot tisoč besed.

Njihova skrb se kaže skozi zanesljivost in predanost. FOTO: Depositphotos

Ribi

Ribe so intuitivne duše, ki poznajo vaše razpoloženje, še preden kaj izgovorite. Ko vas pogledajo in vprašajo: »Kaj se dogaja?«, se pogosto zgodi, da odgovor že poznajo. So čustveno izredno povezani in prisotni – tudi takrat, ko fizično niso ob vas.

Čeprav se včasih zdijo odsotne, vam bodo ob dveh zjutraj poslale sporočilo, če bodo začutile, da niste v redu. Vaš nasmeh bo napolnil njihovo srce. Z ribami se nikoli ne počutite povsem sami – tudi če ste.

Devica

Device niso samo skrbne – one analizirajo, opazujejo in ukrepajo. Čeprav ne bodo napadale z vprašanji, bodo hitro opazile, da vas nekaj muči. Namesto praznih tolažb bodo prišle z rešitvijo ali vsaj konkretnim predlogom.

Devica je tista prijateljica, ki ve, ali ste jedli, koliko ste spali in ali ste vzeli zdravila. Morda vas ne bo objela, a bo prinesla juho, vam napisala e-pošto ali rešila situacijo, ki vas obremenjuje. Njena skrb ni glasna – a jo takoj opaziš, če je ni.

Bik

Biki niso čustveni na prvo žogo, a njihova skrb se kaže skozi zanesljivost in predanost. Ko vas bik pokliče, da preveri, ali ste v redu, vedite, da je o tem razmišljal že dan ali dva – samo čakal je pravi trenutek.

Bik se spomni, kaj ste doživeli lansko poletje, vas spomni na stare načrte in vas vpraša, ali ste šli na tisti pregled, ki ste ga omenili mimogrede. Njegova skrb ni v besedah, ampak v dejanjih. Ko vse razpada, bik ostane.