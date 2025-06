To so najbolj pesimistična znamenja horoskopa! Ste med njimi?

Vsakdo se kdaj znajde v obdobju pesimizma, a pri določenih astroloških znamenjih je nagnjenost k negativnemu pogledu na svet veliko bolj izrazita tudi v vsakdanjem življenju. Ti ljudje pogosto najprej opazijo, kaj je narobe, so polni dvomov, nagnjeni k pretiranemu razmišljanju in skrbi ter redko brezskrbno zrejo v prihodnost.

Čeprav so običajno previdni in skrbni, lahko njihova naravna težnja k negativnosti vpliva tudi na njihove odnose z drugimi. Predstavljamo tri znamenja, katerih predstavniki najpogosteje izžarevajo pesimizem in kritičnost — tako do sebe kot do okolice.

Devica

Slovijo po svoji analitičnosti in perfekcionizmu, kar jih pogosto vodi v pretirano kritiziranje — tako sebe kot drugih. Močno so nagnjene k skrbi in stalnemu premlevanju prav vsake podrobnosti, zato se težko sprostijo in pogledajo na stvari z bolj optimistične perspektive.

Namesto da bi opazile, kaj je dobro, bodo najprej zaznale napake in pomanjkljivosti. Njihova potreba po nadzoru in redu jih včasih naredi manj dostopne in bolj zadržane. Negativnost izhaja predvsem iz želje po popolnosti, a jim pogosto krade veselje do vsakdanjih stvari.

Radi pretiravajo z lastnimi skrbmi in pogosto pričakujejo najslabše, pri čemer se v primeru grožnje ali negotovosti raje umaknejo. FOTO: Tero Vesalainen Getty Images

Kozorog

Delujejo resno, stvarno in pogosto pesimistično, še posebej, ko gre za načrtovanje prihodnosti ali sprejemanje tveganj. Njihova previdnost in nagnjenost k predvidevanju najslabših možnih scenarijev jih lahko ovirata pri tem, da bi uživali v trenutku ali verjeli v boljši razplet dogodkov.

Radi razmišljajo o vsaki mogoči težavi vnaprej, optimizem pa jim le redko pride do živega. Čeprav so zanesljivi in marljivi, njihova zadržanost in skepticizem lahko na ljudi okoli njih delujeta zaviralno. Navdušenje težko pokažejo, saj menijo, da je bolje biti pripravljen na ovire kot pa doživeti razočaranje.

Rak

So zelo čustveni in občutljivi, a pogosto tudi nagnjeni k negativnim mislim in pesimističnim pričakovanjem. Radi pretiravajo z lastnimi skrbmi in pogosto pričakujejo najslabše, pri čemer se v primeru grožnje ali negotovosti raje umaknejo. Njihova težnja k vračanju v preteklost in ponovnemu obujanju starih ran jim otežuje, da bi uživali v sedanjosti.

Raki se težko izkopljejo iz začaranega kroga negativnosti, še posebej, če se počutijo nerazumljene ali prizadete. Njihova potreba po varnosti jih pogosto vodi v pretirano skrb in nezaupanje do drugih.