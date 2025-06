To so astrološki znaki, ki poleti pozabijo na obveznosti in živijo s polnimi pljuči

Medtem ko nekateri tudi sredi poletja razmišljajo o rokovnikih, delovnih načrtih in vsakodnevnih obveznostih, nekateri astrološki znaki, s prvimi poletnimi temperaturami preklopijo v »poletni način«. Junij, julij in avgust so zanje rezervirani za uživanje, sprostitev in lovljenje neponovljivih trenutkov. Kdo torej brez slabe vesti pozabi na skrbi takoj, ko se začne sezona kopanja?

Lev

Levi živijo za trenutke, ko lahko zasijejo – in poletje jim to omogoča v polni meri. Morje, sonce, večerni izhodi, glasba in družba – to je njihov naravni habitat. Skrbi odložijo na jesen. Poletje je zanje sinonim za hedonizem, samozavest in filozofijo »uživam, ker si to zaslužim«. In nihče jih ne bo prepričal o nasprotnem.

Nekateri so poleti sružabni, igrivi in vedno v gibanju. FOTO: Nd3000 Getty Images

Strelec

Ta znak že po naravi ne mara omejitev, poletje pa mu ponudi še dodatno svobodo. Strelci so spontani, vedno pripravljeni na izlet, potovanje ali nepredvideno zabavo. Ko se začne sezona kopalk, so oni že na pol poti do nove avanture. Obveznosti? Seveda obstajajo. A danes zanje ni časa.

Dvojčka

Družabni, igrivi in vedno v gibanju – Dvojčki se poleti spremenijo v energijo FOMO (strah, da bi kaj zamudili) na dveh nogah. Nočejo izpustiti ničesar – ne jutranjih kavic ne večernih dogodkov, ne zadnjih sončnih žarkov. V takšnem tempu za skrbi in delo preprosto ni prostora. In zakaj bi bilo? Saj je življenje zunaj.