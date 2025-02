To so 3 najnevarnejši datumi v februarju! Izogibajte se pomembnim odločitvam ...

Vsak mesec, tudi februar, prinaša dneve, ki lahko povzročijo slabe vibracije in negativno vplivajo na naše vsakdanje življenje. V teh dneh je treba biti še posebej previden in natančno spremljati astrološke nasvete. Večina neugodnih dni v januarju je bila povezana z vplivi Merkurja in Venere, podobni vplivi pa se pričakujejo tudi februarja, ko bosta ti dve planetarni sili odigrali ključno vlogo. Negativnim dnem, ki lahko prinesejo težave, se lahko izognemo, če se pravočasno pripravimo in skrbno načrtujemo. Da bi preprečili neugodne okoliščine, je pomembno, da se že od začetka meseca naravnamo na uspeh in ne načrtujemo pomembnih dogodkov na dneve, ki so pod negativnim vplivom planetov.

4. februar – Venera vstopi v znamenje Ovna

To bo zelo neugoden dan, saj bo Venera do nas postala izjemno negativna. Datum lahko prinese zdravstvene težave, zmanjšano produktivnost in poveča utrujenost. Poskrbite za počitek, vzemite si čas zase.

9. februar – konjunkcija Sonca in Merkurja

Ta nevaren aspekt Merkurja in Sonca se bo ponovno občutil 9. februarja. Bodite previdni pri ravnanju s financami. Izogibajte se dolgim potovanjem, razen če so nujna, in bodite pozorni na toksične ljudi v svoji okolici. Zanašajte se na svoje izkušnje in intuicijo, ne na zunanje nasvete.

14. februar – Merkur vstopi v znamenje Rib

Na ta dan bo Merkur postal izjemno negativen. Druga polovica februarja bo pod vplivom destruktivne energije te planeta, kar bo onemogočalo nenadne spremembe in potovanja na dolge razdalje. Prav tako se v drugi polovici meseca, še posebej 14. februarja, izogibajte pretiranemu trošenju denarja. Bodite varčni in si beležite vse pomembne naloge, saj bo tudi spomin lahko težava.