To si trije znaki, s katerimi je najtežje živeti

Zodiakalna znamenja se med seboj močno razlikujejo in ni z vsemi lahko. Še posebej so v odnosih, zasebnih ali poslovnih težavni trije znaki, ki so izredno čustveni in si vsako besedo jemljejo k srcu. To so rak, ribi in devica. Življenje z njimi zna biti še poseben izziv, zato se opremite z dovolj potrpežljivosti.

Rak je izredno čustven in drama ga najde povsod. Že ko se znajde pred najmanjšim izzivom, si pogosto zamisli vse, kar gre lahko narobe, ter si predstavlja, kako bo videti najhujši možen razplet. To mu pogosto daje občutek, da so se vsi in vse zarotili proti njemu, njegov negativni pogled pa je pogosto moreč in utrujajoč tudi za ljudi okrog njega. Rak je prav tako izredno občutljiv, ko je govora o sporočilih in elektronski pošti. Če odgovora na svoje sporočilo ne dobi v največ eni uri, že razmišlja, kaj vse je šlo narobe, ali postane užaljen misleč, da ga druga oseba ignorira.

Podobno se odzivajo ribi, saj njihovo življenje vodijo čustva. Nenehno iščejo globlji pomen tam, kjer ga ni, zato je treba v njihovi prisotnosti ves čas paziti, kaj bo prišlo in vaših ust, da ne bi bili napačno razumljeni, ne bo odveč, če kaj tudi dvakrat pojasnite. Čeprav so ribe na pogled sanjave in romantične, pod nežno zunanjostjo pogosto vre, medtem ko premlevajo, ali je neka oseba resnično iskrena ali ima kaj za bregom.

Čeprav devica deluje mirno in racionalno, lahko na določene povsem enostavne dogodke reagira preveč osebno. Zato težko prenese kritiko, četudi je konstruktivna, kar je lahko še posebej težavno na delovnem mestu. Kaj lahko se namreč zgodi, da ji bo sodelavec dal dobronamerni nasvet, kako delo izboljšati, pa ga bo devica vzela kot osebni napad nanjo. Ker vedno stremi k perfekcionizmu, močna pa je tudi njena potreba po nadzoru, lahko to privede do notranjih stisk, ki bodo prej ali slej udarile na plano.