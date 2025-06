To je seznam od najlepšega do najmanj privlačnega astrološkega znamenja

Katera astrološka znamenja so na vrhu lestvice in katera na dnu? Nekatera znamenja izžarevajo lepoto, ki jih naredi neustavljive in očarljive, medtem ko druga to lepoto skrivajo ali izražajo na drugačen način.

V nadaljevanju izveste, katera znamenja so bila obdarjena z lepoto – seznam je urejen od najlepšega do najmanj privlačnega znamenja:

1. RIBI – najlepše astrološko znamenje

FOTO: Getty Images

S svojimi očarljivimi, nežnimi obrvmi in prisrčnimi kodri imajo Ribi vse, kar je potrebno za privabljanje pozornosti. Njihove čudovite oči bi morale imeti opozorilo za nevarnost – tako globoke so, da obstaja resno tveganje, da se v njih »utopiš«.

2. LEV – intenzivna lepota

S popolnim nosom, dih jemajočimi očmi in čudovito poltjo je Lev brez dvoma med najlepšimi znamenji. Imajo ljubek ovalen obraz, tanke ustnice in pogosto jamice v licih. Njihovi lasje so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti – skoraj nemogoče jih je spregledati!

3. TEHTNICA – nežna lepota

Njihov popolnoma ovalni obraz in zaobljeno čelo naredijo Tehtnico neustavljivo. Njihove čudovite obrvi, prodorne oči in svileni lasje tvorijo privlačno kombinacijo lepote. Njihov šarm je naravnost nalezljiv!

4. STRELEC – neobičajna lepota

Velikodušnost in ljubezen do pustolovščin Strelcev izžarevata z vsakega koraka. Njihove oči so kot dragulji – nemogoče jih je ne opaziti. Poleg tega imajo čudovite, goste lase.

5. DVOJČKA – živahna lepota

FOTO: Getty Images, istockphoto

Z ovalnim obrazom kot porcelanasta lutka imajo Dvojčki angelski videz. Njihovi pogosto valoviti lasje dodajo kanček divjine k njihovi prisrčnosti in se lepo ujemajo z njihovimi svetlimi, prodornimi očmi. Inteligenca in ljubezen do življenja žarita iz njihovega nasmeha, vrednega milijon dolarjev.

6. DEVICA – hladna lepota

Z nežnimi ustnicami in šarmantnim, a radovednim pogledom Device naravno lomijo srca. Njihova nežna kostna struktura jim daje mehak in privlačen videz. Njihove otožne oči in angelske poteze pogosto delujejo nekoliko žalostno in melanholično.

7. ŠKORPIJON – vznemirljiva lepota

S svojimi mogočnimi in intenzivnimi očmi lahko Škorpijoni delujejo tako krhko kot nevarno. Njihove obline in gosti lasje jih naredijo zelo zanimive za opazovanje – za njimi se vedno obračajo pogledi.

8. BIK – skrita lepota

Senzualnost in nežnost sta lastnosti, ki se takoj zrcalita na prijaznem obrazu Bika. Njihovi veličastni lasje in izjemne oči jih naredijo resnično lepe in posebne. Bik je gotovo prijeten za pogled.

9. OVEN – močna lepota

FOTO: Getty Images

Z oglato obliko obraza in izrazitimi potezami ima Oven močan videz, ki ga ni mogoče spregledati. Njihove intenzivne oči lahko delujejo agresivno in zastrašujoče, še posebej ob gostih obrvih.

10. KOZOROG – subtilna lepota

Njihovi pravokotni obrazi in tanki lasje morda niso klasično lepi, a njihov značaj jih naredi simpatične. Njihov robusten in strog videz poudarjajo goste obrvi in pogosto mrščenje čela.

11. VODNAR – edinstvena lepota

FOTO: Getty Images

Njihovi oglati obrazi in visoka čela naredijo Vodnarje unikatne. Njihove velike, svetle oči in divje obrvi odražajo njihovo odprtost in norčavost. Ta znak nima časa za ogledovanje v ogledalu!

12. RAK – najmanj privlačno znamenje

Rak je znan po okroglem obrazu in izrazitih licih, ki kar vabijo k ščipanju. Oči so zrcalo duše – in to še posebej velja za prisrčnega Raka. Njegove značilnosti jih pogosto uvrščajo med simpatične in ljubke, a ne nujno klasično lepe poroča 24sata.hr.

