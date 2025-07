Ti trije horoskopski znaki najpogosteje lažejo

Čeprav vsi kdaj izrečemo »belo laž«, imajo nekateri ljudje naravno nagnjenost k prikrivanju resnice – bodisi zaradi manipulacije, bodisi zato, ker jim je tako enostavneje. Po astrologiji naj bi pripadniki določenih znamenj pogosteje posegali po neiskrenosti, včasih celo ne da bi se zavedali, kako pogosto to počnejo.

Laži jim lahko služijo kot sredstvo za nadzor, obrambo ali izogibanje neprijetnostim, njihova prepričljivost pa drugim pogosto otežuje, da jih razkrijejo. To ne pomeni, da so zlonamerni – pogosto gre za izjemno čustvene in občutljive posameznike. A ko gre za resnico, je pri teh znamenjih dobro biti še posebej previden.

Dvojčka

So izvrstni komunikatorji. FOTO: Shutterstock

Dvojčki zlahka prehajajo iz iskrenosti v zavajanje. Njihova potreba po stalnem gibanju in spremembah jih pogosto pripelje v situacije, kjer jim je lažje nekaj izmisliti kot razložiti resnico. So izvrstni komunikatorji in natančno vedo, kaj reči, da bi se izognili neprijetnim pogovorom.

Čeprav ne lažejo nujno iz zlobe, jim resnica ni vedno na prvem mestu. Vedno imejte v mislih, da to, kar slišite od Dvojčka, morda ni celotna zgodba.

Ribi

Njihove laži niso manipulativne. FOTO: Yuri_arcurs, Getty Images

Ribi lažejo iz povsem drugačnih razlogov – pogosto zato, da bi zaščitile svoja ali tuja čustva. Kot zelo občutljiva in empatična znamenja imajo pogosto težnjo k pretiravanju ali izogibanju resnici, da bi ohranile mir. Včasih celo same verjamejo v različico dogodkov, ki so si jo ustvarile, kar jim otežuje razlikovanje med resničnim in izmišljenim.

Njihove laži niso manipulativne, vendar so za druge lahko zmedene in frustrirajoče. Soočenje z resnico jim predstavlja izziv, zato raje izberejo lažjo pot.

Tehtnica

Njihove laži so običajno subtilne. FOTO: Getty Images

Tehtnice si želijo za vsako ceno izogniti konfliktom – tudi če to pomeni laganje. Vedno stremijo k ravnotežju in prijetnemu vzdušju, kar jih včasih pripelje do tega, da prikrijejo svoja prava čustva ali misli. Njihove laži so običajno subtilne in izrečene z nasmehom, kar jih naredi še težje prepoznavne.

Pogosto povedo tisto, kar menijo, da želi druga oseba slišati, ne pa tistega, kar je res, poroča index.hr.

