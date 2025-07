Ti trije astrološki znaki pogosto razmišljajo o menjavi kariere

Medtem ko nekateri celo življenje zvesto vztrajajo v isti pisarni, na istem delovnem mestu in s svojo stalno skodelico za kavo, obstajajo tudi tisti drugi — večni iskalci, nemirnega duha, polni idej in hrepenenja po novem začetku. Med horoskopskimi znamenji je nekaj takšnih, ki redno sanjarijo o popolni preobrazbi poklicne poti.

Predstavljamo tri znamenja zodiaka, ki pogosto razmišljajo o tem, da bi zapustili vse in začeli znova – morda kot potujoči kuharji, digitalni nomadi ali lastniki male starinarnice ob morju.

Strelec

Strelci so rojeni svobodnjaki. Njihova predstava o karieri mora vključevati gibanje – skozi prostore, ideje in zanimanja. Če so več kot pol leta na istem delovnem mestu, v njihovih mislih že vre nov poslovni scenarij: »Kaj če bi odprl hostel na Baliju? Ali napisal knjigo o pohodništvu po Andih?«

Monotonija jih duši, hitreje kot drugi izgubijo interes, če ne čutijo osebne ali profesionalne rasti. Med pavzo za kavo pogosto pregledujejo oglase za delo v tujini, vsak e-mail z naslovom »Spremenite kariero v treh korakih« pa jemljejo kot klic usode.

Ta znamenja ne marajo ustaljenih okvirjev. FOTO: Drazen Zigic Getty Images

Vodnar

Če kdo zna presenetiti celo samega sebe s svojimi idejami, je to prav vodnar. Ta znamenja ne marajo ustaljenih okvirjev, hierarhični sistemi jih dušijo. Ko jim zmanjka intelektualnih izzivov, avtomatično začnejo razmišljati o radikalno drugačni poti – morda ustanoviti družbeno odgovorno podjetje, obiskovati tečaj lončarstva ali postati inštruktor dronov.

Pri vodnarjih je pogosto težko ločiti med resno ambicijo in trenutnim navdihom. A nekaj je gotovo – stalno raziskujejo nove možnosti in sanjajo brez zavor.

Ribi

Ribe so občutljivi vizionarji. Delo zanje ni le vir zaslužka, ampak mora imeti tudi smisel, poslanstvo in ščepec poezije. Če se v pisarni počutijo prazne, nerazumljene ali brez navdiha, so njihove misli že nekje drugje – v slikarskem ateljeju, v domačem B&B-ju z zajtrkom iz lokalnih dobrot ali v delavnici, kjer izdelujejo nakit iz recikliranega stekla.

Morda nimajo natančnega načrta, a imajo občutek. In ko jim intuicija zašepeta, da je čas za spremembo, postane tudi resničnost malce bolj sanjava. Njihovo življenjsko vodilo je jasno: če že morajo delati, naj to vsaj hrani njihovo dušo.