  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

HOROSKOP

Ti astrološki znaki bodo oktobra imeli srečo v ljubezni

Energije in vplivi zvezd bodo, kar zadeva odnosov, na njihovi strani.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages

FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages

FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages
FOTO: Rido Franz/Gettyimages
M. Fl.
 25. 9. 2025 | 06:00
A+A-

Meseca oktobra bodo nekatera astrološka znamenja zodiaka še posebej usklajena z globljimi ljubezenskimi vibracijami. Romantične priložnosti in čustvene povezave se bodo kar vrstile in jih bodo lahko vodile v pravo smer.

Za ta srečna znamenja oktober napoveduje pomembna srečanja in bogate ljubezenske izkušnje. Tukaj so štirje znaki, ki bodo imeli oktobra največ sreče v ljubezni.

Dvojček

Dvojčki, oktobra bosta vaši prirojeni prilagodljivost in komunikativnost močnejši kot kdaj koli prej, zaradi česar boste v družabnih situacijah in intimnih pogovorih še posebej privlačni.

Med potovanjem Sonca skozi tehtnico, drugo zračno znamenje, bosta poudarjeni vaša ustvarjalna in romantična plat, izrazitejša bo vaša naravna karizma in privlačnejša bo vaša energija. Merkur, vaš vladajoči planet, bo v ugodnem položaju, kar bo izostrilo vaše misli in besede ter vam omogočalo jasno in očarljivo izražanje čustev.

Zaradi vsega tega bo cvetelo ljubezensko življenje. Brez težav boste govorili o globljih temah, kar bo očaralo tako morebitne kot obstoječe partnerje.

FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages
FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages

Dvojna narava znamenja vam omogoča, da uživate tako v lahkotnih, igrivih stikih kot tudi v globokih pogovorih, ki gradijo intimnost in razumevanje.

Izkoristite ta čas za raziskovanje večplastnih vidikov ljubezni. Po zaslugi intelektualnih debat in deljenju interesov lahko ustvarite bogatejše odnose.

Vaša sposobnost povezovanja na različnih ravneh bi lahko vodila do pomembnega srečanja ali poglobitve obstoječe zveze, kjer bo duševna skladnost sprožila močno čustveno in romantično kemijo.

Tehtnica

Tehtnica, oktober bo čas, da zasijete.  Sonce prehaja skozi vaše znamenje, poudarja vašo naravno privlačnost in krepi vašo težnjo k ravnovesju v odnosih. Ko je Venera, vaš vladajoči planet, v vašem znamenju ali v ugodnem položaju, se povečata  očarljivost in privlačnost, ki ju premorete, zaradi česar postanete magnet za romantične odnose. Vaša sposobnost ustvarjanja harmonije k vam privablja ljudi in ustvarja okolje, v katerem lahko ljubezenski odnosi uspevajo.

Naslednji mesec  bodo vaše diplomatske spretnosti na vrhuncu; pomagate lahko reševati nesoglasja in poglabljate harmonijo v odnosih, morebitne konflikte pa boste zlahka spremenili v priložnosti za večje čustveno zbliževanje. Razmislite, kaj za vas pomeni ravnovesje v partnerstvu in se vprašajte, kako dajete in prejemate ljubezen.

Sposobnost pogajanja in sklepanja kompromisov, ne da bi pri tem pozabili nase ali na partnerja, je vaša največja moč. Osredotočite se na negovanje odnosov, bodite odprti za sprejemanje ljubezni in jo z enako mero podarjajte.  

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ugodna postavitev Venere prinaša priložnosti za nove začetke ali poglobitev že obstoječih vezi zlasti tam, kjer sta v ospredju medsebojno spoštovanje in občudovanje.

Škorpijon

Škorpijoni, ko bo nastopil oktober, se bosta vaša strast in želja po globokih ljubezenskih izkušnjah še okrepili. Ko Sonce okoli 23. oktobra vstopi v vaše znamenje, osvetli vašo naravno intenzivnost in čustveno globino.

Pluton, vaš vladajoči planet, spodbuja globoko introspekcijo, kar vodi do pomembnih sprememb v tem, kako doživljate in izražate ljubezen. Naslednji mesec bodo vaši odnosi verjetno vstopili v območja, ki zahtevajo ranljivost in zaupanje. Izzvali vas bodo, da se resnično odprete in podelite najgloblja čustva.

Sprejmite intenzivnost občutkov, vaša sposobnost globokega povezovanja je ena vaših najmočnejših lastnosti. To obdobje lahko prinese pomembno romantično srečanje, ki vas bo preoblikovalo, ali pa bo že obstoječa zveza dosegla nove globine, ki jih prej še niste raziskali.

FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages
FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages

Vaša moč je v tem, da se znate resno zavezati in krmariti skozi zapletenost čustvenih vezi. Prav to vas dela izjemno privlačne za tiste, ki iščejo odnos, ki presega površnost in si upa odstirati resnično globino.

Riba

Ribi, ta oktober vam bo prirojena sposobnost empatije in globoke povezanosti z drugimi prinesla veliko prednost v ljubezenskih odnosih.

Ko Neptun, vaš vladajoči planet, potuje skozi vaše znamenje ali je v ugodnem položaju, se vaša intuicija okrepi, kar vam omogoča, da zaznate in razumete sočlovekove potrebe, še preden jih ta izreče. Zaradi tega ste izjemno pozorni in ljubeči partnerji. Ta mesec izkoristite svojo občutljivost, da se uskladite z bolj subtilnimi vidiki odnosov.

Vaša moč je v tem, da se znate prilagoditi čustvenemu razpoloženju drugih. To vodi do globljih povezav, ki temeljijo na vzajemnem razumevanju in spoštovanju, ne zgolj na skupnih interesih. Imate posebno sposobnost, da ste ob nekom povsem prisotni in se popolnoma vključite v to, kar deli z vami, kar lahko izjemno poglobi romantično vez.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages
FOTO: Rido Franz/Gettyimages

Hkrati  bodite pozorni tudi na svoje potrebe, pomembno je, da ob zaznavanju čustev drugih ne zanemarjate svojega notranjega ravnovesja. Ta čustvena uravnoteženost vam bo pomagala ustvariti zdrave odnose, ki bodo odlični tako za vas kot za partnerja.

Tak pristop bo pritegnil nekoga, ki ceni globino in iskreno povezanost ter zna prepoznati kvalitete, zaradi katerih je vaša ljubezen nekaj posebnega, piše Zodiac Helps.

Sorodni članki

Ona  |  Astro
HOROSKOP

Trije najboljši motivatorji med astrološkimi znaki

Obkrožite se z ljudmi, ki vas znajo motivirati.
24. 9. 2025 | 06:00
Ona  |  Astro
HOROSKOP

Tem astrološkim znakom oktober prinaša veliko denarja

Za nekatere astrološke znake bodo kozmične razmere res izjemne.
23. 9. 2025 | 06:00
Ona  |  Astro
ASTROLOGIJA

Astrološki znaki, ki bežijo pred resno zvezo

Kaj astrologija pravi o tistih, ki se bojijo resnih razmerij?
19. 9. 2025 | 20:30

Več iz teme

horoskopastrološki znakiljubezenodnosi
ZADNJE NOVICE
07:49
Novice  |  Svet
DANSKA

Drama v tej evropski državi: Neidentificirani droni nad štirimi letališči (VIDEO)

Kaj se dogaja?
25. 9. 2025 | 07:49
07:30
Premium
Novice  |  Slovenija
SODIŠČE ODLOČILO

Urbanija mora plačati Veselinoviču: »To je za vse grdobije, ki sem jih bral o sebi!«

Nekdanji šef Ukoma je nekdanjemu direktorju STA očital, da je odpustil umirajočega.
25. 9. 2025 | 07:30
07:19
Kronika  |  Na tujem
55 KAZNIVIH DEJANJ

Najstnika, ki je v zagrebški šoli umoril sedemletnika, privedli pred sodnika (FOTO)

Decembra lani je z nožem vstopil v osnovno šolo Prečko ter ranil osem ljudi, med njimi pet otrok.
25. 9. 2025 | 07:19
07:10
Premium
Novice  |  Slovenija
KORONSKA POTRDILA

Novomeška medicinska sestra priznala goljufijo: če kazni ne plača, sledi zapor

Medicinska sestra izdajala lažna potrdila o testiranju za covid-19. Po priznanju krivde 16.000 evrov kazni.
Simona Fajfar25. 9. 2025 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Slovenija
ZLOMILA SE JE

Solze nekdanje policistke Lidije: »Dejstvo je, da sem storila, kar mi očitajo«

Preobrat na sojenju nekdanji pomočnici načelnika PP Lendava. Lidija Kocet neupravičeno brskala po osebnih podatkih državljanov.
Andrej Bedek25. 9. 2025 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali obstaja recept, da bi dihali samo čist zrak?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Slovensko podjetje, ki postavlja mejo podražitvam

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Za prste obliznit: suši skleda v nekaj korakih

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki