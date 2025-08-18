ASTRO

Ti 3 znaki zodiaka bodo magnet za denar, njihovo življenje se bo za vedno spremenilo

Druga polovica avgusta jim prinaša obilje.
FOTO: Peach_istock Getty Images
FOTO: Peach_istock Getty Images

M. U.
18.08.2025 ob 06:00
M. U.
18.08.2025 ob 06:00

Druga polovica avgusta prinaša jasnost in zavedanje za tri znake zodiaka. Device, Strelci in Ribi bodo v drugi polovici avgusta začeli pot napredka, denar pa se jim bo lepil na roko. Spremembe so neizogibne in se bodo zgodile, pa če vam je všeč ali ne.

Soočiti se bo treba z resnico, a ta iskrenost do sebe bo prinesla olajšanje. Morda bodo neprijetna spoznanja, a iz njih bodo izšle pomembne odločitve, ki bodo vaše življenje spremenile na bolje. To je priložnost za nov začetek in osebni ponos.

Devica

Device bodo najbolj jasno začutile, da je čas za red, jasnost in spremembe. Ne bodo mogle več ignorirati tistega, kar jih duši, pa naj bo to delo, čustveni odnos ali vsakdanje navade. Resnice, ki pridejo na dan, so lahko boleče, a osvobajajoče. Morale bodo reorganizirati svoje prioritete in sprejemati trdne odločitve, a rezultat bo stabilnost in rast, zlasti ko gre za finance. Skozi proces čiščenja in osebnega vpogleda Device iz tega izstopijo močnejše in bolj osredotočene.

Strelec

Večni optimist, strelec včasih idealizira ljudi in situacije. Zdaj se sooča z realnostjo, ki morda ni videti tako, kot si jo je predstavljal. Razočaranje lahko prinese nemir, vendar ga Strelec ne bo doživel kot konec, temveč kot klic k prebujanju. Ta frustracija bo postala njegovo gorivo za spremembe. Pogumno se odloči, da se bo preobrazil od znotraj, in to uspešno. Rezultat so boljše priložnosti, boljši odnosi in znaten finančni napredek.

Ribe

Ribe se poglobijo v introspekcijo, nekaj jim nenadoma postane jasno, morda celo preveč neposredno za njihovo občutljivo občutljivost. Vendar pa so takšna spoznanja, čeprav lahko bolijo, ključna za osebni razvoj. Ribe so intuitivne in vztrajne, verjamejo, da bo na koncu vse v redu, in prav ta vera jim daje moč. Za iskanje rešitve uporabljajo um, intuicijo in duhovni vpogled. S podporo Jupitra se dvignejo iz sence – preobražene, pristne in pripravljene sijati. To obdobje jim prinaša mir, veselje in nove začetke.

