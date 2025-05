Težave drugih niso vaša prtljaga: naučite se pomagati, ne da bi trpeli

»Naučimo se dajati in sprejemati ljubezen, razumeti druge in jim pomagati, pri tem pa ne podoživljati njihovih usod, ker so misli energija,« pravi Antonija Krajnc, avtorica knjige Iskanja.

»Podoživljanje žalosti in težav drugih ljudi v našem telesu sproža negativne občutke, zadržuje ali pospešuje energijo. Zavedati se moramo, da težave drugih ne morejo in ne smejo biti naša duševna hrana, da jih v sebi zadržujemo brez namena, da jih razrešimo, ker jih ne moremo. Vsak jih razrešuje sam. Pravično je, da prisluhnemo prijatelju, a njegovih problemov ne shranjujmo v srcu, ampak jih postavimo na razdaljo od 40 do 50 cm od sebe in jih opazujmo. Razmislimo o njih in ugotovimo, ali lahko pomagamo. Ko dobimo odgovor, ga prijatelju sporočimo in pustimo, da problem odide od nas. Če ne najdemo odgovora, odpošljemo problem in se ne bremenimo več z njim,« pravi.