Temna noč duše: izkusimo in zacelimo svoje največje strahove

Namen temne noči duše je v tem, da izkusimo in zacelimo svoje največje strahove. Ker so strahovi ljudi različni, je zanimivo, da je temna noč duše lahko strašljiva izkušnja za enega, za nekoga drugega pa nič groznega. Če je naš največji strah, da bi ostali sami, pritegnemo ljudi, ki potrebujejo samoto, saj nam življenje zrcali, kar je v nas. Namen preizkušnje je, da nekdo, ki se boji biti sam, postane mojster za odnose, v katerih bo doživel svoj strah. Če se zdi neki odnos težak, nas morda uči lekcije, ki nam omogoča videti strah pred samoto, dokler ne zacelimo in prepoznamo vzorcev v svojem življenju. Če ne, nas življenje navsezadnje privede do točke, na kateri je to čustvo tako močno, da se moramo spopasti z njim.

V življenju lahko doživimo veliko temnih noči duše, a je prva po navadi najtežja. Prav tako je pogosto najmočnejši povzročitelj spremembe. Ko razumemo, zakaj trpimo, izkušnja dobi nov pomen. Ko prepoznamo kažipot temne noči, lahko rečemo: »Aha! Ta vzorec pa poznam! To je nedvomno temna noč duše. Kaj zahteva od mene? Kaj moram obvladati?« Nekateri ljudje, ki prepoznajo, da imajo ogromno moči, ko enkrat zacelijo izkušnje temne noči, skoraj izzivajo vesolje, naj jim pošlje naslednjo preizkušnjo. To počnejo, ker vedo, da lahko preživijo vse, če so preživeli prvič. Toda ko doživimo take izkušnje in ne razumemo, kaj so ali zakaj so se nam zgodile, smo lahko več let ali vse življenje vklenjeni v vzorce, ki nas tako rekoč okradejo stvari, ki so nam najdražje.