Tem štirim astrološkim znakom se obeta res srečno leto

Poslavlja se leto 2023 in vse hitreje prihaja 2024 z novimi izzivi, priložnostmi in možnostmi.

Komu bo najbolj pisano na kožo? Po pisanju portala StyleCaster bodo planeti posebej naklonjeni štirim astrološkim znakom.

Oven

Ovni sodite med znake, ki se jim obeta čudovito leto. To bo sicer čas, ko se boste večkrat zazrli vase in v svoje vrednote, hkrati bo prihajajoče leto polno adrenalinskih potovanj in podvigov, vaše gorivo bo notranja moč, gnala vas bo želja po uspehu in še več.

20. januarja bo Pluton vstopil v vašo 11. hišo, ki je povezana z družabnostjo. Deležni boste večjega občutka pripadnosti, hkrati bo to obdobje priložnost za snovanje ciljev za prihodnost.

Velika verjetnost je, da boste dosegli vse zadane, poskrbite le, da bodo cilji jasni, da boste vso energijo res lahko usmerili vanje in jo izkoristili po najboljših močeh.

Vaš vladajoči planet Mars bo 14. februarja v vodnarju združil sile s Plutonom, kar vam bo znova zagotovilo idealne pogoje za povezovanje s skupnostjo. 25. marca se vam napoveduje pestro dogajanje na področju razmerja: tedaj bo nastopil lunin mrk, sledil bo sončni mrk 8. aprila.

Ovnom se obeta veliko lepega. FOTO: Anneleven/Gettyimages

Ta čas bo idealen za čistke. Znebite se vsega, kar vas je do tedaj oviralo in se posvečajte samo sebi ter odnosom, ki vas osrečujejo. Čaka vas novo poglavje v življenju, ponudila se vam bo priložnost otresti se vsega slabega. Po tem obdobju se boste počutili bolje kot kdaj koli poprej.

Za pozitivne vibracije bo poskrbela še konjunkcija Jupitra in Urana, ki bo nastopila 20. aprila. Zajel vas bo nepričakovani val in vas popeljal proti finančnemu blagostanju.

Ne bo škodovalo, če boste vplačali kakšno loterijsko srečko, kajti Venera, združena z Jupitrom v vaši drugi hiši, obljublja osebno bogastvo.

Bik

V leto 2024 boste vstopili z visokimi ambicijami in z očmi, uprtimi v nagrado. V vašo deseto hišo avtoritete januarja prihaja Pluton in bo vplival na zadeve, povezane s poklicem, ugledom, tudi z javnim udejstvovanjem.

Še bolj kot običajno boste predani svojim ciljem, te boste zlahka dosegali in z njimi nemalokrat močno vplivali na širšo družbo.

Ob luninem mrku v tehtnici 25. marca boste zaradi dogajanja na nebu dobili še dodatno energijo in zanos.

V letu, ki je pred nami, vam bo, bikom, svet ležal pred nogami. Jupiter bo 20. aprila v vaši prvi hiši stopil v konjunkcijo z Uranom ter vas navdahnil s tem, da se boste bolj odprli svetu.

Razmišljate o novem poslu? V prihajajočem letu bodo za to odločitev idealni pogoji.

Sreča bo za nekatere kot na dlani. FOTO: Vladans/gettyimages

23. maja se bo Venera, vaš planet, v vašem znamenju pridružila Jupitru, zato boste imeli veliko priložnosti svetu pokazati pravo vrednost, posledično si lahko nadejate višjega zaslužka.

To bo eden daleč za vas najbolj ugodnih pojavov na nebu in pametno ga bo dobro izkoristiti. Prav Jupiter v vaši drugi hiši bo 25. maja močno povišal možnosti za zaslužek.

17. septembra bo lunin mrk v ribi nekoliko pretresel vašo 11. hišo in vam prinesel znatne spremembe v družabnem življenju. V tem času boste ugledali novo vizijo prihodnosti in ji sledili do konca leta.

Dvojček

Za dvojčka ni nič boljšega od mentalne stimulacije. Na srečo leto, ki je pred nami, z njo zanje ne bo skopo. Močan Pluton se bo 20. januarja vrnil v vodnarja, ki je dvojčku sorodno zračno znamenje ter ustvaril idealne pogoje za nepozabno potovanje skozi lastne vrednote in prepričanja. Dvojčki bodo v tem obdobju imeli izrazito sposobnost vplivanja na druge, hkrati bodo neizmerno razširili svoja obzorja.

Za drugi pozitivni vpliv bosta poskrbela Mars in Pluton, ki se bosta združila 14. februarja in dvojčkom zagotovila novo energijo, katero bodo rojeni v tem znaku znova lahko na podlagi intelektualnih instinktov usmerjali v višje cilje.

Na področju srčnih zadev se dvojčkom pestro dogajanje obeta spomladi. Nekje med 25. marcem in 8. aprilom se bo pri samskih lahko prebudila nova strast ali celo romantična zveza.

Morda bo sprememba na področju odnosov vidna kot spoznavanje novih oseb, oblikovanje novega družabnega okolja s svežimi možnostmi in priložnostmi.

Premišljeni načrti bodo uresničeni. FOTO: Maria Tsygankova/Gettyimages

V letu, ki prihaja, se dvojčki nikakor ne bodo držali v ozadju, na vse načine se bodo trudili prispevati k boljšemu, lepšemu svetu.

Jupiter, planet obilja, bo prav tako 25. maja vstopil v njihovo znamenje, kar se bo zgodilo prvič po letu 2013. Ta prehod bo še dodatno pripomogel k temu, da bo leto 2024 za dvojčke posebej srečno in uspešno. Največji planet osončja jim bo namreč zagotovil možnost za rast, zorenje, raziskovanje ter širjenje vseh obzorij, tako fizičnih kot intelektualnih.

Kozorog

Po zaradi retrogradnega Merkurja malo manj posrečenem koncu leta, se kozorogom v letu 2024 vendarle obetajo boljši časi. Končno si bodo lahko malo oddahnili od trdega dela.

Vse od leta 2007 so bili soočeni z neštetimi izzivi, a Pluton, planet smrti in ponovnega rojstva, bo končno zaključil pot skozi njihovo znamenje, kar bo rojenim v njem prineslo olajšanje, saj so se v zadnjih letih naužili dovolj transformaciji za celo življenje.

Na njihovo srečo se bosta v njihovi peti hiši, hiši ljubezni, naslednje leto združila Jupiter in Uran, kar bo pri kozorogih spodbudilo kreativnost ter samoizražanje. Vse to bo prišlo do izraza od 4. marca.

Kozorogi se bodo zaradi teh planetov lahko razveselili nepričakovane priložnosti za ljubezensko zgodbo ali za okrepitev že obstoječih vezi. V njihovem življenju bo tedaj glavno vlogo igrala strast.

Kozorogom se med drugim obeta sreča v ljubezni. FOTO: Vladans/Gettyimages

A to še ni vse: Venera se bo 25. maja z Jupitrom srečala v sorodnem znamenju bika, kar bo tudi v življenje kozorogov znova prineslo razburljivost, čustva, romantiko. Ponovno bo v ospredje stopila njihova umetniška žilica in odprla se bo nova priložnost za stalen zaslužek.

15. julija bosta v biku moči združila Mars in Uran, to bo za vse zemeljske znake, tudi za kozoroga, idealen čas za začetek novih projektov.

Vse te energije, ki se bodo pri kozorogih v večjih ali manjših valovih pojavljale vse naslednje leto, bodo vplivale na domala vsa področja in kaj lahko se bo zgodilo, da bo v življenje rojenih v tem znaku prišlo nekaj novega, denimo otrok pri tistih, ki načrtujejo družino.