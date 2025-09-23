Tem astrološkim znakom oktober prinaša veliko denarja

7. oktobra bo na nebu ognjena polna luna, ki simbolizira preboje, pogum in nove začetke. To je le začetek sosledja ugodnih astroloških dogodkov v mesecu, ki prihaja.

Posebej močan vpliv bo imela polna luna v biku, ki bo nastopila 5. novembra, a bo že oktobra na dogajanje na Zemlji vplivala s svojo zemeljsko, materialno energijo. Bik predstavlja vrednote, imetje, varnost in da, denar.

Tukaj je še Merkur, planet komunikacije in pogodb, ki bo retrogradno pot začel 9. novembra, v oktobru pa bo še vedno direkten in izjemno močan, kar pomeni, da se lahko vsi pomembni pogovori, dogovori in pogodbe odlično zaključijo.

Omenjena astrološka kombinacija deluje kot kozmični magnet za denar in bo imela posebej močan vpliv na tri znamenja zodiaka, pri katerih se lahko pojavijo novi viri dohodka, presenetljive priložnosti ali dolgo pričakovana nagrada.

Tukaj so srečni zmagovalci:

Oven: magnet meseca za denar

Za ovne bo oktober 2025 kot kozmični ponovni zagon, tokrat z dodatnim turbo pogonom. Čakanja na uspeh bo konec.

Morda že nekaj mesecev delate na projektu, ne da bi vedeli, kdaj se bo trud izplačal. Ali sledite ideji, ki so jo drugi imeli za noro. Oktobra boste lahko končno zadihali, vesolje vam pošilja konkreten finančni pospešek.

Zakaj boste uspešni? Zaradi poguma stopiti na novo pot in pripravljenosti skočiti v neznano. Polna luna v ovnu 7. oktobra vam bo začela odpirati vrata, za katera sploh niste vedeli, da obstajajo.

Morda se vam bo z donosno ponudbo oglasil nekdo iz preteklosti, morda bo projekt, ki je dolgo miroval, postal zlata jama.

Ali boste ob pravem času sprejeli odločitev, ki bo povzročila eksplozijo na vašem bančnem računu.

Posebej obetavno: vse, kar je povezano z inovacijami, tehnologijo ali digitalnimi projekti. Vaš pionirski duh se bo dobesedno izplačal.

Vaš srečni teden: od 6. do 13. oktobra, bodite še posebej pozorni na priložnosti.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

Kaj lahko storite že sedaj? Bodite odprti za nenavadne priložnosti. Kar se sprva zdi nenavadno ali celo tvegano, se lahko izkaže za pravo stvar. Zaupajte svojim instinktom, ti vas bodo vodili v pravo smer.

Škorpijon: preobrazba, ki se bo končno obrestovala

Komaj katero drugo znamenje se zna tako dvigniti iz pepela kot vi. In prav to se vam bo zgodilo oktobra 2025.

V zadnjem obdobju ste veliko opustili: ljudi, ki so vas na različne načine ovirali, projekte, ki so vas izčrpavali, ter stare predstave o varnosti, ki so vas omejevale. Sedaj se pripravite na finančno nagrado.

Zvezde so jasne: v vaše življenje, predvsem skozi naložbe, deleže v podjetjih ali tiha partnerstva, prihaja denar.

Morda delate na projektu, ki bo doživel preboj. Morda boste v službi nagrajeni z bonusom ali presenetljivim napredovanjem.

Vaša največja moč je intuicija: dobro veste, kdaj je pravi trenutek.

Ljudje vam zaupajo, ker ste iskreni, diskretni in zanesljivi. Prav te lastnosti vam bodo oktobra dobesedno prinesle denar.

Posebej obetavno: vse, kar je povezano s psihologijo, svetovanjem, zdravljenjem ali financami drugih ljudi. Vaša sposobnost, da vidite pod površje, je neprecenljiva.

Vaš srečni teden: od 20. do 27. oktobra, čas, ko se dolgoročne naložbe začnejo obrestovati.

FOTO: Igor Radchenko/Gettyimages

Kaj lahko storite zdaj? Bodite pozorni na drobne znake in naključja. Pogovor, srečanje ali notranji impulz lahko pomeni prelomnico. Zaupajte sebi, priložnosti, ki jih drugi spregledajo, bodo vaše.

Strelec: srečno naključje s pomočjo kozmičnega vetra v hrbet

Obožujete pustolovščine in prav ljubezen do njih vam bo oktobra 2025 prinesla velik dobiček.

Medtem ko drugi še analizirajo in odlašajo, vi že ukrepate. In tokrat se vam bosta pripravljenost za tveganje in optimizem dobesedno izplačala.

Zvezde kažejo na širitev na vseh področjih. Naj bo to potovalni projekt, spontana naložba, mednarodno sodelovanje ali spletni posel, karkoli boste začeli, bo imelo resničen finančni potencial.

Vaš vladar Jupiter dodatno krepi naravni občutek za donosne priložnosti.

Oktobra 2025 boste pravi magnet za srečo. Ljudje bodo želeli sodelovati z vami, saj bo vaša pozitivna energija nalezljiva.

Projekti, v katere ste vključeni, bodo imeli več možnosti za uspeh. Vaš naravni entuziazem odpira vrata, ki ostajajo zaprta drugim.

Posebej obetavno: vse, kar je povezano z izobraževanjem, potovanji, založništvom, spletnimi posli ali mednarodnimi stiki. Vaš globalni pogled se bo izkazal za izjemno donosnega.

Vaš srečni teden: od 28. oktobra do 4. novembra: čas, ko se bodo vizije začele spreminjati v konkretne prihodke.

FOTO: Tatiana Buzmakova/Gettyimages

Kaj lahko storite zdaj? Recite da priložnostim, ki se pojavljajo, čeprav in predvsem, kadar se zdijo nenavadne ali zahtevne.

Vesolje za vas načrtuje velike stvari. Vaše geslo naj bo namesto to ne bo šlo raje zakaj pa ne, svetuje zodiachelps.com.