Telo je kompas, ki kaže, kaj je za nas dobro. Razkrivamo, kaj o hujšanju pravijo guruji

Telo je naš tempelj, od vsakega posameznika pa je odvisno, kako z njim ravna. Ne le da nam mora biti v njem udobno, ko skrbiš zase, se ti poleg tega vedno bolj odpirajo različne zaznave. Vsi lahko pri sebi še kaj izboljšamo – glede hrane ali čustvenih zadev, ki jih kopičimo v telesu in lahko izbruhnejo v bolezen. Počistiti moramo preobilico misli – sproščamo stres z meditacijo, čuječnostjo. Ne gre namreč samo za uživanje 'zdrave hrane', ampak spoznanje, da je telo inštrument, ki nam omogoča, da zaznamo njeno vibracijo. Bolj kot ljudje delajo s telesom, bolje začnejo zaznavati, zato se drugače odločajo. Hrana, ki so jo sicer uživali, jim zdaj ne ne resonira več. Vse to jim začne sporočati intuicija. Po drugi strani vedno več ljudi išče druge možnosti, ustanavljajo rodovna posestva, kajti ko se bo zavest ljudi obrnila bolj navznoter, bodo vedno bolj iskali drugačen način življenja in pridelave hrane, saj jim drugo ne bo več resoniralo.

Tudi pri predelavi hrane bomo izhajali iz sebe. FOTO: Daniel De La Hoz/Getty Images

Guruji pravijo, da moramo paziti, da ne hujšamo 'po pravilih', saj je to program, ki ne prinaša dolgoročnih rezultatov. Če sledite smernicam, ki jih predpisujejo zdravstvena, wellness in fitnes industrija, ste na veliko slabši poti, kot če se preprosto povežete s telesom in mu prisluhnete. Naši možgani so namreč narejeni tako, da če se nam nekaj večkrat in na različne načine predvaja, mislimo, da je v redu, ne da bi raziskali, ali je res. Redki že po intuiciji izbirajo hrano in prehranske dodatke. V naslednjih desetletjih se bo trg prehranskih dodatkov razcvetel, ker so ljudje tako podhranjeni ob običajni hrani, ki potuje več mesecev do nas in je osiromašena, posebno če zraste na vodi, ne v zemlji, brez sonca. Na eni strani bo tako težnja vedno bolj posegati po dopolnilih, po drugi povpraševanje po normalno pridelani lokalni hrani iz poznanega vira. A vstopili smo v dobo, ko se spreminja paradigma in se preizprašujemo o postavljenih resnicah. Veliko ljudi je nagonsko in intuitivno pozornih, kaj vnašajo vase s hrano, koliko imajo digitalizacije, kaj telo podpira. Astrologi pravijo, da se bomo 'nastavljali' do leta 2032 oz. 2034, korenito spremenili zdravstvene in prehranske navade, alternativna medicina bo prišla v ospredje, ker ljudje ne pridejo do zdravnikov in iščejo druge načine za blaženje bolečine. Čakajo nas velike spremembe, ki bodo privedle tudi do novosti v zunanjem svetu. Kolektivno namreč stopamo z avtopilota – prej nam je bilo vse zapovedano: zdravnik, prehranska piramida, šport. O ničemer drugem se nismo spraševali. V prihodnosti pa bomo izhajali predvsem iz sebe. Vedno manj nepodpornih snovi bomo vnašali vase, ker vedno sledi poračun. A vsak sam se bo moral vprašati, v kateri program verjame – v tega, ki nam je bil predstavljen, ali v kaj drugega, kar je lahko resnica, ampak jo moramo odkriti sami.