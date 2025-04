Tehnologija: ne pustite, da vas posrka in prevzame vaše življenje

Duhovni učitelj Eckart Tolle pravi, da je tehnologija sama po sebi nevtralna, ne dobra ne slaba, odvisno je, kako se uporablja.

»To je v veliki meri odraz nezavednega uma. Če želite izvedeti več o človeškem nezavednem, egu in identifikaciji z različnimi mentalnimi položaji, poglejte njegove objave na družabnih omrežjih in odzive nanje,« pravi in priporoča, da smo pozorni, kaj objavljamo.

»Pomislite, preden objavljate in komentirate, izogibajte se nasprotovanju drugim, da si krepite ego. Lahko izpostavite določeno temo, a jim ne nasprotujte, četudi se vam zdijo njihovi pogledi zgrešeni. Za tem še vedno stoji človek. Pomembno je, ali je vaša komunikacija zavestna ali avtomatska. Večino časa na telefonu je um bombardiran, sprejemamo informacije, ki ga smetijo. Tehnologija lahko spravi um ob pamet, odvzame mu sposobnost, da se na kaj osredotoči,« svari, »zato, ko objavljate, vedno pomislite, ali to prinaša ljudem zavestnost ali smeti njihov um.«

Doda še, da ne pustite, da vas tehnologija v celoti posrka in prevzame vaše življenje.