Teh pet znamenj zodiaka maja v ljubezni čaka nora sreča

Maj prinaša veliko sončnih dni, topline in okrepi željo po romantiki ter novih doživetjih. Zvezde se posebej nasmihajo tistim, ki so pripravljeni odpreti srce, prepoznati prave priložnosti in se podati v neznano.

Nova poznanstva, veliko spogledovanja in neustavljiva privlačnost bodo zaznamovali prihajajoče dni, nekatera znamenja pa bodo pravi ljubljenci usode. Zanje bo maj čas obetavnih začetkov ali čas, ko se bodo razplamtele stare iskrice.

Katerim petim mesec pred nami napoveduje veliko sreče v ljubezni? Odgovor ima Glossy.rs.

Dvojček

Bliža se sezona dvojčka, z njo pa val šarma, družabnosti in neustavljive energije. Pričakujte zanimiva srečanja in spogledljive pogovore, ki se lahko hitro razvijejo v nekaj globljega.

Dvojčki boste žareli, vaša karizma vas bo postavljala v središče vsakega dogodka, kjerkoli boste: na večerni zabavi ali na sprehodu po parku,

Ljubezen bo povsod okoli vas, le sprejeti jo morate.

FOTO: Shutterstock

Lev

Levi boste maja sijali bolj kot kadarkoli. Vaša samozavest bo na višku, strast bo gorela. Nepričakovano boste tkali nova poznanstva, nekatera bi lahko popolnoma spremenila vaše ljubezensko življenje.

Pričakujte vznemirljive zmenke, presenetljiva sporočila in močno telesno privlačnost. Tistim, ki ste že v zvezi, pa se obeta nov val romantike in vznemirjenja.

Tehtnica

Tehtnicam maj prinaša dolgo iskano ravnovesje med razumom in čustvi. Pojavila se bo oseba, ki vas bo osvojila s svojim stilom, duhovitostjo in pozornostjo: s kvalitetami, ki so vam najbolj všeč.

Spogledovanja bodo nežna, a z globoko čustveno podlago. To bo popoln trenutek za začetek nove zveze ali za osvežitev obstoječe.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Pustolovski duh strelcev bo maja še posebej prišel do izraza: pripravljeni boste tvegati, poskusiti kaj novega in se prepustiti čustvom.

Spoznali boste nekoga iz povsem drugačnega sveta, a vas bo takoj osvojil s svojo energijo. Pričakujte romantična potovanja, dolge noči, polne pogovorov in veliko smeha.

Riba

Ribe boste končno doživele tisti filmski trenutek v ljubezni: srečanje, ki vam bo vzelo sapo. Intuicija vas bo vodila do pravih oseb, vaša nežna in čutna narava bo pravi magnet za pozornost.

V maju vas čakajo čustveni preobrati, vendar v najboljšem možnem smislu: pred vrati je ljubezen, kakršno si zaslužite.