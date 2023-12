Teden z Luno: Zdi se, da bomo ognjeni, polni energije, poleta, strastni

Sobota, 30. 12.

V soboto nas bo Luna v vročekrvnem in veselem levu klicala k veselju, zabavi. Imeli bomo veliko energije, sredi popoldneva znamo biti malo napeti, toda večerne ure so videti prav prijetne, sploh če bomo imeli ob sebi dobrega sogovornika. Če bomo kreativni, se znali veseliti in zabavati, znamo imeti prav lep dan.

Nedelja, 31. 12.

Dopoldan z Luno v levu v trigonu z Marsom. Zdi se, da bomo ognjeni, polni energije, poleta, strastni. Malo pred eno popoldan Luna preide v znamenje device, energija se bo spremenila. Ker bo popoldan Luna aktivirala kvadrat Venere in Saturna, se zdi, da bomo imeli med peto in sedmo zvečer manj veselja, več skrbi in bolj hladne odnose. Pozneje pa se energija lahko spremeni, odpre in nas čaka prav prikupen prehod v novo leto.

Ponedeljek, 1. 1.

Venerin kvadrat na Saturn lahko nekaterim prinese občutek osamljenosti ali finančne skrbi. Luna v devici z že skoraj stacionarnim Merkurjem pa le prinaša prvi dan leta, ko bomo raje tiho, premišljevali, predelovali, analizirali, prebavljali določene zgodbe preteklosti. Potrebovali bomo več tišine in miru.

Torek, 2. 1.

Merkurjev obrat direktno dolgoročno prinaša boljše dni. Toda Luna v devici tvori ta torek več napornih aspektov, tako smo lahko pretirano kritični, živčni, nemirni in nezadovoljni. Težje se bomo pomirili, hitreje se bomo bolj obrambno odzvali. Počivajmo, predelujmo v sebi, pustimo druge pri miru.

Sreda, 3. 1.

Luna v tehtnici v harmoniji z Venero prinaša prijeten dan. Potrebovali bomo druženje, mogoče malo sanjarili o ljubezni ali o nakupih. Vibracija dneva bo kljub vsemu pozitivna, z veliko optimizma, paziti moramo samo, da ne zapravljamo preveč.

Četrtek, 4. 1.

Jutro zna biti naporno, pozneje pa se dan lahko naredi. Luna v tehtnici prinaša potrebo po harmoniji in razumevanju. Marsov prehod v znamenje kozoroga obljublja, da prihajajo dnevi, ko bomo bolj premišljeni in praktični pri svojem delu, športnih aktivnostih, pri doseganju želenega.

Petek, 5. 1.

Dopoldanske ure lahko delujejo pasivno, na čustveni ravni nekoliko bolj naporno. Prehod Lune v škorpijona malo pred drugo popoldne prinaša vedno več strasti, intenzivnosti, volje in borbenosti. V večernih in popoldanskih urah lahko z delavnostjo, vztrajnostjo in odgovornostjo marsikaj naredimo.