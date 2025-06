Teden z Luno: vikend z Luno v znamenju škorpijona je videti prav prijeten

Ponedeljek, 30. 6. Luna v znamenju device se v nočnih urah sreča z Marsom, tako tiste bolj rahlega spanca lahko zbudi nemir, drugače je dan videti prav prijeten. Učinkoviti bomo, delavni, natančni, pridni, malo sitni, če ne bo vse prav, vendar ne preveč. Idealen dan za delo na vrtu, z rožami po domovih ali pospravljanje in urejanje tako doma kot tudi v pisarni. Hitreje se bo vse spravilo v red.

Torek, 1. 7. Julij bomo začeli z Luno v znamenju pridne in delavne device v temeljno spodbudnih aspektih, ki nas ne bodo klicali le k delu in redu, ampak tudi k temu, da pokažemo ljubezen našim ljubljenčkom, znamo užiti sadove svojega dela. Ne pozabimo se zabavati, pogovarjati in družiti.

Sreda, 2. 7. V sredo bo Luna v družabnem, a pasivnem in neodločnem znamenju tehtnice. Dopoldanski čas je videti prijeten, potrebovali bomo kavice, pogovore in odprti bomo za spoznavanje novih ljudi, si preprosto želeli prijetnih trenutkov v dvoje. Proti večeru bo zadnji krajec, ki ni ravno prikupen, tako znamo biti bolj sitni v odnosih, kriviti druge za kaj, manj bomo zadovoljni.

Četrtek, 3. 7. Luna v znamenju tehtnice bo vzbujala potrebo po dvojini, ljubezni, odnosih in druženju. Dejstvo, da je njena dispozitorka že nevarno blizu konjunkciji z Uranom, kaže, da bomo težje našli harmonijo, lažje vznemirjenje. Dan in še bolj noč bosta idealna za zabavo, električno glasbo, tako in drugačno vznemirjenje. Stabilni odnosi se lahko tresejo, nove ljubezni presenetijo. Na splošno bo več vznemirjenja v zraku.

Petek, 4. 7. V dopoldanskih urah bomo manj učinkoviti, se bomo pa več družili in potrebovali vznemirjenje. Lunin prehod v znamenje škorpijona okrog pol dvanajstih dopoldne bo dramatično energijo samo še stopnjeval, vsaj tja do šeste ure zvečer, ko bo Luna naredila kvadrat s Plutonom. Pozneje nam bosta strast in intenzivnost škorpijona bolj ugajali in bo več tudi priložnosti za lepe trenutke.

Sobota, 5. 7. Vikend z Luno v znamenju škorpijona je videti prav prijeten. Strasti in intenzivnost škorpijona nas bodo v soboto poganjale ali v šport ali delo. Na splošno bo zagona več, vztrajnosti in volje tudi. Zaradi Venere v dvojčkih bo v ozračju več razigranosti in želje po zabavi.

Nedelja, 6. 7. Luna na koncu znamenja škorpijona nas naredi že malo bolj pasivne, nas potegne globoko vase, v čustveni svet. Tokrat ima Venere prijetne aspekte, tako da bo vseeno več ljubezenskih hrepenenj ali preprosto več sposobnosti povezovati se z najbližjimi v harmonijo. Okrepljen bo tudi navdih, želja po ustvarjanju.