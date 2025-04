Teden z Luno: Venerina konjunkcija z Neptunom nam v petek obljublja čaroben večer

Ponedeljek, 28. 4. Luna v biku brez pomembnejših aspektov prinaša bolj pasiven dan. Idealen za biti v naravi, delo na vrtu ali kaj podobnega, če bo le vreme dopuščalo. Naredimo najnujnejše, sicer se poskušajmo naužiti zelene barve pomladi, si spočiti in užiti življenje.

Torek, 29. 4. Prikupen, razigran dan je pred nami. Zjutraj smo lahko še malce počasni in uživaški, nato bomo potrebovali dogajanje, druženje, klepet, gibanje. Luna okrog pol devetih zjutraj vstopi v znamenje dvojčkov in v svojih povezavah spodbuja akcijo, delovanje, gibanje, odločnost.

Sreda, 30. 4. Še en dan z Luno v znamenju dvojčkov, na nebu boste lahko gledali konjunkcijo Lune in Jupitra, dan bo navibriran z energijo optimizma, razvoja, dobre volje. Nikar ne ostajajte doma, družite se, pojdite ob ogenj, veselite se in predvsem izmenjujte poglede, videnja in razumevanja življenja. Večerni prehod Venere v znamenje ovna prinaša več priložnosti za veselje in ljubezen.

Četrtek, 1. 5. Marsikdo se bo prebudil z mačkom, drugi s slabo voljo in skrbmi. Luna okrog pol desetih dopoldne vstopi v znamenje raka in upočasni naš ritem. Ker so njeni prvi aspekti napornejši, smo lahko čustveno bolj občutljivi, sentimentalni. Čez dan se energija malce umiri in si bomo lažje stali ob strani, počasi, a z objemi in razumevanjem sprejeli svoje.

Petek, 2. 5. Dan bo prijeten. Znali se bomo v miru povezovati, sodelovati, se imeti lepo. Več bo priložnosti za ljubezen, okrepljen bo občutek za lepo, ustvarjanje. Venerina konjunkcija z Neptunom nam obljublja čaroben večer. Predlagam obisk obale ali drugih naravnih lepot.

Sobota, 3. 5. Luna bo v znamenju raka do pol dveh, tako bomo do takrat družinski, počasni, topli in sočutni. Utrip življenja se iz počasnega v hitrejšega spremeni v popoldanskih urah. Takrat bo več priložnosti za igro, zabavo in za ljubezen ter strasti.

Nedelja, 4. 5. Noč na nedeljo lahko prinese nekaj nemira ali pretiravanja in vandalizma. Prvi krajec že obljublja, da bomo imeli več energije, odločnosti, bolj bomo vedeli, kdo smo in kam želimo iti. Kljub temu lahko Plutonov obrat retrogradno bolj občutljivim prinese poglobitev vase ali bolj intenzivno doživljanje.