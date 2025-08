Teden z Luno: veliko bo pritiskov v spremembe, lahko se zgodijo nemiri

Ponedeljek, 4. 8. Prijeten dan z Luno v strelcu prinaša navdih, energijo, voljo, optimizem, pripravljenosti življenju reči da. Jutro in dopoldne bosta spodbudna za pogovore, dogovore, usklajevanja, da druge navdušimo. Izkoristimo dan za pustolovščine in za to, da z nečim prodremo, se pokažemo, izkažemo.

Torek, 5. 8. Luna bo do sedmih zvečer v strelcu, a ker bo aplicirala v kvadrat z Marsom na koncu znamenja, bomo vsestranskost strelca doživeli kot nemir, ne bomo se znali usmeriti k ciljem. Nemir bomo najlažje sproščali s telovadbo ali fizičnim naporom. Večer bo naporen. Več skrbi bo, strahov in negotovosti.

Sreda, 6. 8. Luno v kozorogu je najbolje izkoristiti za načrtovanje in delo. To nas prizemlji in umiri melanholični utrip kozoroga, ki ga nič bolj ne zadovolji kot to, da je čim več kljukic na seznamu nalog. Lunini aspekti niso prijetni, tako si bomo želeli lepše in večje, kot bomo dobili. Mars je na koncu znamenja, lahko smo utrujeni in brez prave smeri.

Četrtek, 7. 8. Mars vstopi v tehtnico in naredi zmaja s transaturnovci in s Saturnom, kar družbeno prinaša spremembe, lahko skozi krizo, bolečino, vojno, a nas vodi v nekaj zrelejšega in boljšega. Zmaj bo vrisan tudi v ščip, tako bo njegov vpliv daljši in napornejši. Dan z Luno v kozorogu nas bo vseeno spodbujal k delu, resnemu pristopu, varčnosti in učinkovitosti. Zvečer se lahko odprejo čustvene rane.

Petek, 8. 8. Luna v vodnarju in bližanje polni luni, v kateri je zmaj, bo vznemirljivo. Prinaša hitre, velike spremembe, v naši zavesti in v svetu. Zjutraj bo Luna aktivirala zmaja in prinesla vznemirjenje. Tistim, ki se pripravljajo na dvig zavesti, jasnost in uvide, občutek novega začetka. Onim, ki so spali, nove energije, ki jih bodo težje prebavili. Energije bo veliko, nujno jo je usmeriti v nekaj konkretnega.

Sobota, 9. 8. Dan polne lune. Ker bo ta že dopoldne, se bo marsikaj čez dan umirilo in sestavilo. A ščip je za Slovenijo in države okrog nas naporen. Veliko bo pritiskov v spremembe, lahko se zgodijo nemiri. Najbolj bosta na udaru Nemčija in Anglija. Pri nas bodo vladajoči le naredili nekaj, kar lahko stvari obrne drugam. Luna v vodnarju je namenjena druženju, intelektualnemu raziskovanju in temu, da smo, kar smo, da živimo v skladu s sabo.

Nedelja, 10. 8. Zmaj se dokončno sestavi, energije, preboja bo veliko. Luna v ribah nas bo poskušala umiriti, klicala bo, da se prepustimo življenju in se ne vmešavamo preveč v stvari. A ker dopoldne tvori kvadrat na Uran, bo še veliko nemira. Popoldne se energija pomiri.