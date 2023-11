Teden z Luno: Več bo nemira in živčno bomo bolj občutljivi

Ponedeljek, 6. 11. Noč in jutro znata biti stresna in naporna. Več bo misli, več nemira in živčno bomo bolj občutljivi. Nato bo potovala Luna v levu v prazno, tako nas bo hitreje potegnilo v zabavo, uživaštvo, veseljačenje, včasih so zadnje stopinje leva namenjene tudi lenobi. Venera v trigonu s Plutonom obljublja, da se bomo znali imeti lepo, uživati, da je dan spodbuden v finančnem pogledu. Noč zna biti mirna in čarobna.

Torek, 7. 11. Zapišimo si sanje. Merkurjev trigon na Neptun se je dovršil ponoči, tako sta k nam prihajala navdih in čarobna energija. Luna v devici nas bo spodbujala, da čarno energijo usmerimo v nekaj konkretnega. Njena aplikacija v trigon z Jupitrom, ki se bo vršila skoraj do petih popoldne, bo prinašala več optimizma. Naša osredotočenost na delo in malenkosti bo podprta z zaupanjem in dobro voljo.

Sreda, 8. 11. Luna v devici spodbuja k pridnosti, delu, redu, natančnosti, njeni aspekti so dobri, tako bomo še lažje izkoristili njen vpliv. Dopoldne nam bo delo hitro teklo. Popoldne bomo imeli zanimive ideje in prebliske. Venerin prehod v tehtnico, ki prinaša več harmonije in razumevanja, nas še ne bo navdihoval, ampak bo prinašal več občutka osamljenosti. V večernih urah in v noči na četrtek lahko izvemo temačno skrivnost.

Četrtek, 9. 11. Zjutraj smo lahko pridni in nemirni. Prehod Lune v tehtnico in njeno srečanje z Venero obljubljata prijeten dan ter več pozornosti na odnosih in iskanju harmonije v njih.

Petek, 10. 11. Luna bo v tehtnici, počasni bomo, bolj željni zabave kot dela. Prehod Merkurja v strelca in kvadrat na Saturn prinašata več zoprnih novic in strahov. Marsikdo bo energijsko šibak. Ne žrite se, če ne boste našli energije in veselja boriti se naprej. Smo pred mlajem, to je čas, ko je energije manj, treba je več počivati, prisluhniti srčnim željam, sejati semena ...

Sobota, 11. 11. Z Luno v tehtnici in pred mlajem bomo delovali zelo počasi. Če si želimo dvigniti energijo, se lepo uredimo in pojdimo med ljudi, to je edini način, da se tehtnica napolni. Zvečer preide Luna v škorpijona in lagodje prejšnjih dni bo za nami, v nas se bo začelo kuhati nekaj intenzivnega.

Nedelja, 12. 11. Dan pred izjemno napornim mlajem, ki prinaša nekaj eksplozivnega in nepričakovanega, ni videti enostaven. Vsekakor je bolje, da se umaknemo v svoj svet, med ljudi, ki jim zaupamo in ob katerih se počutimo varne. Čeprav bomo utrujeni, bo hkrati v nas ogromno eksplozivne energije. Zato je potrebna previdnost na cesti in pri ravnanju z ostrimi in eksplozivnimi predmeti.