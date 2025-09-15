Teden z Luno: v nedeljo bo v devici naporen sončni mrk

Ponedeljek, 15. 9. Luna je v mirnem in sočutnem raku, tako bomo delovali mirno, potrpežljivo, skrbno. Ne pozabimo objeti tistih, ki jih imamo radi, jih doživljamo kot svoje, skuhati kaj dobrega na žlico, da je hrana tudi terapija in občutek domačnosti. V noči na torek bo eksakten sekstil Venere in Marsa, v zraku bo več strasti, živosti, kreativnosti in volje doseči želeno.

Torek, 16. 9. Luna bo v raku, mi prijazni, ljubeči, potrpežljivi. Njeni aspekti bodo spodbudni, prinašajo več optimizma, zaupanja, pozitivnih obratov, do večera možnost dobrih pogovorov in dogovorov. Toda ker se Venera in Mars aspektno vežeta na Kiron, kar bo Luna spodbudila v noči na sredo, lahko prinese tudi kako srčno rano. Odprite se ji, prenesite jo in spustite.

Sreda, 17. 9. Malo pred pol osmo zjutraj vstopi Luna v leva in prinese hitrejši utrip, več veselja, drame, glasnega izražanja, tudi več notranje moči. Vse do desetih se povezuje s transaturnovci in omogoča dvig vibracije, nova spoznanja, le dovoliti si je treba spustiti nadzor. Pozneje proti večeru se bodo budili strahovi in dvomi. Minilo bo.

Četrtek, 18. 9. Luna bo v aktivnem, kreativnem, vznemirljivem, a tudi dramatičnem levu, toda brez večjih aspektov. Merkur preide v tehtnico, prinaša tedne, ko bomo z besedami prijaznejši, a tudi malo manj odločni. Sprva tvori zmaj s transaturnovci, tako bo do petka zjutraj veliko naprednih, zanimivih idej in prebliskov, če si dovolimo iti v neznano.

Petek, 19. 9. Luna bo v levu do pol treh popoldne s pozitivnimi aspekti prinašala veselje, malo drame, a tudi ljubezen in kreativnost. Njen prehod v devico bo energijo močno spremenil, saj bo v nedeljo v devici naporen sončni mrk. Venera prestopi popoldne v devico in tvori nekaj tednov z Merkurjem medsebojno recepcijo, tako nam nosi več družabnosti, prijaznosti, lepih besed, besedne in ročne spretnosti.

Sobota, 20. 9. Dan pred mlajem, ki je tudi sončni mrk, je čas za introspekcijo, počitek. Dovolimo si mirne dni, a v umu le kreirajmo. Začutimo, kaj bi z novim luninim mesecem gradili, vizualizirajmo, načrtujmo, pripravljajmo se na novo. Luna v devici lahko spodbudi tudi potrebo po čiščenju, pospravljanju.

Nedelja, 21. 9. Sončni mrk bo v večernih urah. Tako bo večji del dneva turoben, obremenilen, mi utrujeni in nezadovoljni. Ker nas bo vleklo v negativno, odsvetujem vizualizacijo, naj bo ta narejena dan prej. Pomembneje je, da si spočijemo, veliko pijemo, ne dovolimo strahu, da nas omejuje in ovira na naši poti. Ne pozabimo, tudi to bo minilo.