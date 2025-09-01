ASTROLOGIJA

Teden z Luno: spodbuden začetek novega šolskega leta

V sredo Luna iz kozoroga aktivira kvadrat Marsa in Jupitra in prinaša objestnost nekaterih.
Luna v vodnarju bo v petek prinesla veliko dogajanja. FOTO: Getty images
Luna v vodnarju bo v petek prinesla veliko dogajanja. FOTO: Getty images

Joy Lotos
01.09.2025 ob 06:50
Joy Lotos
01.09.2025 ob 06:50

Ponedeljek, 1. 9.
Začetek novega šolskega leta z Luno v strelcu je spodbuden, prinaša upanje, radoživost, tudi malo nemira, Saturnov premik nazaj v ribi pa vračanje prejšnjih problemov, kaosa, več psihičnih pritiskov. Po ribah se bo gibal do sredine februarja 2026 in prinašal še kak izziv, toda tudi razumevanje, dojetje.

Torek, 2. 9.
Noč na torek bo naporna, več bo skrbi, strahov, dvomov. Skrbi in negotovost se nas lahko držijo še v jutranjih urah. Luna bo v kozorogu, mi resni, učinkoviti, praktični. Čustveno raven lahko obremeni, a če se življenja lotimo metodično, je dan lahko učinkovit. Danes Merkur preide v svoje znamenje, a na začetku tvori jod, kar lahko prinese vremenske težave, najverjetneje z vetrom, in kvadrat na Uran, veliko nemirnih misli.

Sreda, 3. 9.
V sredo Luna iz kozoroga aktivira kvadrat Marsa in Jupitra in prinaša objestnost nekaterih, po drugi strani pretirano uporabo agresije, moči, vojaške moči. Zasebno lahko to uporabimo za delo, šport, napor, da z energijo nekaj dosežemo. Ne bo lahko, a če se osredotočimo na pozitivno, bo šlo.

Četrtek, 4. 9.
Do pol enih bo Luna v kozorogu in aplicirala v sekstil s Saturnom. Čeprav nam bo to nižalo vibracijo, bomo učinkoviti z jasnim načrtom in z naravnanostjo na to, kar se mora. Luna ob prehodu v vodnarja prebuja potrebo po razvoju, intelektualnem napredku, željo uporabljati moderno tehnologijo. Nekaj bo pritiska. Mars in Jupiter se približujeta v kvadrat, pazimo na svoje reakcije. Držimo se pravil poštenosti.

Petek, 5. 9.
Luna v vodnarju bo prinesla veliko dogajanja, radovednost, vznemirjenje, dopoldne nekaj razočaranja in sentimentalnosti. Popoldne in zvečer nas bo energija vodnarja podpirala za dogovore, sodelovanje, povezovanje, pri intelektualnem delu. Veliko energije bo. Bližamo se polni luni, ki je tudi lunin mrk, tako nas lahko nosi in bomo nagnjeni k pretiravanju.

Sobota, 6. 9.
Luna je v vodnarju, Uran, njen vladar, stacionaren v obratu nazaj, čaka nas nemiren dan. Prehod Lune v ribi zvečer ne more takoj pomiriti nemira, saj je prvi Lunin aspekt kvadrat na Uran. Hkrati smo pred luninim mrkom. Pazimo nase, odmaknimo se od strupenih ljudi.

Nedelja, 7. 9.
Luna v ribah po navadi kliče k odklopu, pomiritvi, a v nedeljo zvečer je polna, še mrk je, tako bo pritiska preprosto več. Lahko nas naredi samo zelo občutljive in ne ravno prisebne. Mrk bo na zvezdi iz konca ozvezdja Podzemne reke in je kljub vsemu lahko pozitivne narave, prinaša zjasnitev po daljšem obdobju teme. Odpira nas novim možnostim dušnega razvoja.

