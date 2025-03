Teden z Luno: Smo dan pred mrkom, tako ne bo nič nenavadnega

Ponedeljek, 10. 3. Luna v znamenju leva nas bo spodbujala, da se izrazimo, pokažemo, zasijemo, smo ustvarjalni. Njeni temeljno spodbudni aspekti bodo omogočali, da bomo bolj kreativni. Nikar ne pozabimo, da je Luna v levu namenjena tudi zabavi, da so dnevi, ko se Merkur in Venera približujeta v konjunkcijo, namenjeni druženju, pogovorom, srečevanju z drugimi. Spodbujene bodo tudi naše ročne spretnosti.

Torek, 11. 3. Še en glasen dan z Luno v znamenju leva je pred nami. Toda ker se Sonce hitro bliža konjunkciji s Saturnom, ne bo tako lahkotno kot dan pred tem, lahko je več bremen, otežitve, morda se že nekoliko ohladi vreme. Konjunkcija Merkurja in Venere nas vseeno kliče k pogovorom, dogovorom, da drug drugega podpremo na prijazen način.

Sreda, 12. 3. Lunin vstop v znamenje device in konjunkcija Sonca in Saturna naznanjata, da ne bomo več polni energije, da bomo praktični, načrtni, pridni, a tudi bolj obremenjeni in oteženi. Ker bo v devici v petek tudi Lunin mrk, nas lahko v sredo življenje že premetava in kaže, na katerih področjih bodo glavne spremembe.

Četrtek, 13. 3. Smo dan pred mrkom, tako ne bo nič nenavadnega, če bomo težje usmerjali energijo. Čustveni naboj bo pretiran, skrbi in strahov bo preveč. Dopoldne lahko reagiramo pretirano dramatično. V popoldanskih in večernih urah bomo energični, delovni, sposobni marsikaj narediti, dokončati.

Petek, 14. 3. Ker bo mrk že zjutraj, je mogoče, da bo dan najbolj napet v jutranjih urah in se pozneje počasi normalizira. Sončev trigon z Uranom lahko pomaga odpihniti oblake in prinesti bolj jasne misli in nebo. V večernih urah bomo potrebovali druženje, povezovanje, romantiko, saj bo Luna prestopila v znamenje tehtnice.

Sobota, 15. 3. Retrogradnost Merkurja nam prinaša ponovno premislek, čas za introspekcijo in retrospektivo. Bodimo potrpežljivi. Čez dan nas bo Luna v znamenju tehtnice klicala k iskanju kompromisov in medsebojnemu povezovanju. Najlepše bodo večerne in nočne ure. Takrat bo v zraku preprosto več optimizma.