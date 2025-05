Ponedeljek, 19. 5. Luna bo v družabnem in vznemirljivem vodnarju. Modro jo je izkoristiti za intelektualno delo, druženje s prijatelji in zbiranje idej. Jutro je videti prijetno. Dopoldne se energija spremeni in bo več nemira in nestrpnosti ter vse do treh popoldne lahko tudi več jeze in ostrih besed. Torek, 20. 5. Luna bo v vodnarju do pol treh. Jutro je videti prijetno, optimistično, pozneje bo nekaj nemira. Toda kljub upornosti in nemiru lahko z dobrim načrtom in vztrajnostjo dosežemo želeno. Lunin prehod v ribi nas bo umiril, spustili bomo pričakovanja, se spočili, odklopili. V zraku bo v...