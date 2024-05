Teden z Luno: Prvi krajec lahko vznemiri energijo

Ponedeljek, 13. 5. Dopoldan bo Luna še v raku, mi pa mirni, sočutni, topli, kreativni. Od enajstih do pol enih zna prevladovati bolj postana energija. Prehod Lune v leva v popoldanskih urah nosi nekaj drame in pritiska, a hkrati se zdi, da nas življenje nečesa osvobaja, da se bomo znali postaviti zase, zbrali moč in se osvobodili tistega, kar ovira naš razvoj. Pri doseganju ciljev nam bodo pomagale zanimive napredne ideje in naša lastna originalnost.

Torek, 14. 5. Luna v levu zjutraj v harmoničnem aspektu z Marsom prinaša aktiven in spodbuden dan, ko bomo hitreje in lažje dosegali želeno. Marsikdo bo užival v občutku originalnosti, ustvarjalnosti. Večja je verjetnost optimizma in uspeha. Ko je Luna v levu, ne smemo pozabiti, da je življenje zabava, smeh in dobra volja.

Sreda, 15. 5. Prvi krajec lahko vznemiri energijo. Zdi se, da se bo treba soočati z ovirami in si izboriti, kar nam je pomembno. Kar pogumno do cilja. Paziti je treba, še najbolj popoldan in proti večeru, da ne delamo iz muhe slona in nas vznemirjenje in navdušenje ne vržeta iz ravnotežja. Merkur bo do večera na zadnji stopinji znamenja, mi pa s tem bolj intuitivni, jasnovidni.

Četrtek, 16. 5. Luna v devici bo naš pogled usmerila k vsakodnevnim obveznostim, nas spodbudila, da ustvarimo več reda, naj gre za pospravljanje ali postavljanje dokumentov v mape na računalniku. Ker se Merkur približuje kvadratu s Plutonom, smo lahko preveč kritični, usmerjeni v lastne ali tuje napake. Glodamo in vidimo samo tisto, kar ni prav.

Petek, 17. 5. Jutro in dopoldan sta obarvana v naporne barve, naj so to strahovi, dvomi ali črnogledost. Možne so težke novice, ki nas prestrašijo, obremenijo. Popoldanske ure bodo iz trenutka v trenutek obarvane v vedno bolj vesele energije. Nočne ure obljubljajo sveže ljubezni, radost in vznemirjenje.

Sobota, 18. 5. Jutranje ure znajo biti prijetne. Prebujeni z več optimizma in občutka notranje moči bomo izkoristili jutro za pospravljanje in urejanje. Vel bo navdih in dušno čutenje. Popoldan vstopi Luna v tehtnico, želeli si bomo lepih odnosov, prijetnega vzdušja, kulturnega dogajanja. Venerina konjunkcija z Uranom obljublja nove ljubezni, vznemirjenje, zabavo. Sončeva konjunkcija z Jupitrom optimizem in dobro počutje.

Nedelja, 19. 5. Luna v tehtnici bo pretežno v napornih aspektih, bolj se bo treba potruditi za harmonijo. Zdi se, sploh pozneje popoldan, da bo nekaj ali nekdo vznemirjal željo po lepih trenutkih. Če se le da, se lepo uredimo, pojdimo med ljudi, na kulturno prireditev.