Teden z Luno: Ponedeljek bo naporen

Ponedeljek, 9. 6. Ponedeljek bo naporen. Luna bo v znamenju škorpijona vse do petih popoldne. Zjutraj prinaša jezo, v zgodnje popoldne stres, Merkurjev kvadrat na Saturn in Neptun pa novice, ki nas prestrašijo, negotovost, Venerin kvadrat s Plutonom močne strasti, grabežljivost nekaterih, dramatičnost drugih. Poznopopoldanski prehod Lune v znamenje strelca lahko malce zmehča napetosti. Postopoma prinaša optimizem. Jupiter v poznih večernih urah preide v raka in dolgoročno prinaša več upanja.

Torek, 10. 6. Luna bo v aktivnem in optimističnem znamenju strelca in nas bo poganjala v življenje, delovanje. Marsov trigon s Kironom zdravi naš pogum in moč izboriti si želeno. Približevanje sekstila Merkurja in Venere prinese več prijaznosti med ljudi, spodbuja ročne spretnosti. Toda ker smo dan pred polno luno, je lahko energije še preveč in nas zanaša v skrajnosti.

Sreda, 11. 6. Dan polne lune je tu. Potrebna je previdnost, da nas ne zanaša v skrajnosti, pretiravanje. Naše doživljanje najverjetneje ne bo usklajeno z realnostjo. Če se osredotočimo na konkretni projekt, je lahko veliko narejeno. Merkurjev sekstil z Venero obljublja, da bomo prijazno komunicirali drug z drugim.

Četrtek, 12. 6. Noč na četrtek je zelo naporna, tako kot tudi jutro. Lahko se bo na družbeni ravni se zgodilo kaj neprijetnega, zastrašujočega. Napetosti se bodo večale. Čez dan se lahko nekoliko umirimo. Ker je Luna v kozorogu, nam bo najbolj ustrezalo načrtno delo. Potrebovali bomo red in rutino.

Petek, 13. 6. Še en dan z Luno v kozorogu brez večjih aspektov naznanja dan, ko lahko veliko naredimo, če si le naredimo načrt in mu sledimo. Toda ker se sestavlja naporen družbeni kvadrat, ki bo eksakten v nedeljo, bo marsikdo čutil več strahu, pomanjkanje optimizma. Tisti najbolj občutljivi bodo prav čakali, kaj zoprnega se ima zgoditi.

Sobota, 14. 6. Sobotno jutro je kot naročeno za pospravljanje, delo, urejanje. Odgovorni bomo, delavni in razumski. Ob enih popoldne preide Luna v znamenje vodnarja in počasi prinaša novo energijo, bolj družabno in odprto. Kljub vsemu bodo večerne ure naporne, več bo pritiska, zlih slutenj.

Nedelja, 16. 6. Dan je astrološko videti zelo neprijeten. Mars v kvadratu z Uranom prinaša stres, jezo, nepričakovane zasuke, eksplozije in nezgode. Jupiter kvadrat Saturn obljublja družbeno težje dni. V zraku bo več skrbi, manj zaupanja in optimizma. Luna bo v vodnarju, toda glede na ostale aspekte bo nosila več nemira, stresa.