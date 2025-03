Teden z Luno: počasi, premišljeno, rutinsko ...

Ponedeljek, 3. 3. Luna je dopoldne še v znamenju ovna, a brez aspektov, tako bo nemira več, učinkovitosti manj. Se pa Merkur premakne v ovna in obljublja, da bomo v prihodnjih tednih intelektualno bolj jasni ter ročno spretni. Luna bo ob pol dvanajstih vstopila v znamenje bika ter prinesla nekaj mirnih in stabilnih dni, toda sprva (v ponedeljek popoldne) zaradi kvadrata na Pluton marsikomu tudi težja čustva ali destruktivna nagnjenja.

Torek, 4. 3. V torek bo Luna v biku predvsem v prijetnih aspektih, tako prinaša miren, a učinkovit dan. Počasi, premišljeno, rutinsko bomo opravljali svoje delo, hkrati pa znali ustvariti lepe odnose in prijetno življenje. Z Luno v znamenju bika ne pozabimo užiti lepote in prijetnosti zemeljskega življenja. Če ne drugega, si lahko privoščimo kaj okusnega.

Sreda, 5. 3. Do pol dveh popoldne bo Luna še v biku, a brez pomembnejših aspektov, tako bomo delovali mirno, rutinsko in učinkoviti bomo. Počasi se daleč pride. Prehod Lune v znamenje dvojčkov bo naše življenje pohitril in povečal potrebo po druženju in komunikaciji. Luna zvečer spodbuja sekstil Merkurja in Plutona, tako bomo modri, videli v ozadje stvari, težje bo kar koli skriti pred nami.

Četrtek, 6. 3. Luna bo še vedno v znamenju igrivih dvojčkov, zjutraj in dopoldne bo v prijetnih aspektih, kar prinaša prijetno povezovanje, optimizem in lepe odnose. Popoldne bo prvi krajec, ki lahko vznemiri energijo in nosi pretiravanje na kratki rok, dolgoročno tudi kako skrb več.

Petek, 7. 3. Luna v dvojčkih bo nosila nemir, vrvež, družabnost in igrivost. Njen kvadrat na Neptun lahko popoldne prinese tudi nekaj zmede in predvsem več želje po odklopu. Ob pol šestih zvečer gre Luna v znamenje raka in nas pomiri. Na nebu se sestavlja trigon Sonca in Marsa, kar lahko ogreje ozračje, nam prinese več volje, strasti in energije.

Sobota, 8. 3. Luna v mirnem raku je kot nalašč za umirjen vikend in čas za družino. Dopoldne smo lahko bolj sentimentalni, toda večji del dneva bomo imeli dober občutek za ljudi v svoji bližini, a še vedno tudi dovolj energije, da kaj naredimo, premaknemo, si izborimo.

Nedelja, 9. 3. Tudi v nedeljo bo Luna v znamenju raka. Lunini aspekti bodo predvsem spodbudni, tako lahko sklepamo, da nas čaka res lep dan. Pojdimo v naravo, k reki, jezeru, morju in si vzemimo čas za to, da se bolje povežemo s temi, ki jih imamo radi in jih doživljamo kot svoje. Naj bo nedelja res nedelja, namenjena tistim, ki so nam pomembni.