Teden z Luno: Petek bo naporen, najbolj za bike in tehtnice

Ponedeljek, 28. 7. Mlada, a že rastoča Luna v devici nas bo spodbujala, da naredimo red. Ker je njen dispozitor retrograden, bomo delali red za nazaj in reševali probleme iz preteklosti. Luna v devici in retrogradni Merkur prinašata idealne možnosti za introspekcijo, analizo preteklega dogajanja. Luna se zvečer približuje sekstilu z Jupitrom in prinaša optimistično energijo.

Torek, 29. 7. Zadnji dan Lune v devici, pridni bomo, delavni, redoljubni, analitični, močni v retrospekciji, natančni premisleki nam bodo dali realen pogled na situacijo. Luna se zvečer sreča z Marsom, tako bomo preveč kritični, če kaj ne bo po naših merilih. Venerin sekstil s Kironom prinaša priložnost, da pozdravimo rane lastne vrednosti in se naučimo bolj misliti nase.

Sreda, 30. 7. Luna v tehtnici bo aspektno zelo aktivna. Do pol enih se bo povezala z vsemi transaturnovci, nam pomagala dvigniti vibracijo in se povezovati z novimi, svežimi energijami. Za nekatere so ti vplivi naporni, saj zahtevajo, da delujejo na način, na katerega se ne morejo navaditi. Od tu izhaja več napetosti in strahu. Popoldne in zvečer bomo laže ustvarjali harmonijo, se razumeli in povezovali.

Četrtek, 31. 7. Venera vstopi v raka, kjer bo več tednov. V odnosih bomo topli, nežni, požrtvovalni, znali bomo paziti na čustva svojih ljubih. Luna bo v tehtnici do pol osmih zvečer, obeta se pasiven dan. Aktivirali nas bodo le odnosi. Prehod Lune v škorpijona in trigon na Venero obljubljata, da si pridemo bližje, se globlje povežemo. Zvečer in ponoči se nam lahko marsikaj pokaže, zjasni. Opazujmo.

Petek, 1. 8. Dan bo naporen, najbolj za bike in tehtnice, saj ima Venera zoprne aspekte. Njen kvadrat na Saturn in Neptun družbeno prinaša finančna nihanja, skrbi in strahove, zasebno finančne skrbi in ljubezenske bolečine. Z zadnjim krajcem z Merkurjem nosi novice, ki nas vznemirijo. Večer bo prijetnejši zaradi Luninega trigona na Jupiter.

Sobota, 2. 8. Luna bo tekla v prazno v škorpijonu, tako nas zna povleči v negativna čustva. Ker je tudi kontraparalela Marsa in Saturna, poglejmo vase, odkrijmo zamere in jih spustimo, sicer nas bodo bremenile in razjedale. Pogosto nas Luna na koncu škorpijona naredi pasivne in povleče na plan samouničevalne navade.

Nedelja, 3. 8. Luna v strelcu nas bo povlekla navzgor, več bo optimizma, želje živeti, delovati, kaj novega spoznati. Do enih se povezuje s transaturnovci in nam da moč živeti na drugi vibraciji, uvideti in razumeti očem skrite stvari. Zvečer njen trigon na Merkur odpira radovednost, željo po spremembah in druženju.