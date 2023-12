Teden z Luno: Pazimo na cesti, ne bomo najbolj zbrani

Sobota, 23. 12. Luna v biku nas bo klicala k čutnim užitkom, petju, plesu, radosti. Načrtujmo praznike, dovolimo si mir in radost, ki ju Luna v biku tako bogato sipa na nas. Idealni dan je za peko piškotov, peciva. Z Merkurjem v strelcu bomo malo bolj optimistični, ampak tudi bolj raztreseni in zmedeni.

Nedelja, 24. 12. Zdi se, da če se le držimo načrta, lahko izpeljemo te praznike skoraj idealno. Sončev sekstil s Saturnom kliče k tradiciji, da se povežemo s predniki. Kakršen koli je vaš spomin na prednike, ali dobra potica ali obisk cerkve, naj nas poveže v hvaležnosti za vse, kar utripa v nas skoznje. Luna v dvojčkih nas bo naredila klepetave in željne družbe.

Ponedeljek, 25. 12. Tokrat bo božični dan v res lepih barvah, užijmo ga. Marsova harmonija z vozli prinese več življenjske energije, Venerina vez z Neptunom pa veliko nežnosti in romantike. Luna v dvojčkih tik pred polnostjo prinaša potrebo govoriti, se povezovati in veliko drobnega nemira.

Torek, 26. 12. Jutro prinaša nekaj več nemira. Zna biti, da je bila tudi noč naporna, da smo imeli težje sanje. Vse do četrte popoldan se lahko ohranjata kaotičen utrip in nemir. Veliko bo misli in razdvojenosti. Prehod v raka nas lahko vsaj malo pomiri. Toda ker smo pred polno luno, nas lahko nosi v ekstremna doživljanja.

Sreda, 27. 12. Polna luna se je dovršila ponoči, tako se čez dan energija lahko celo umirja. Sončev trigon na Jupiter deluje kot optimizem in spodbuda, da je to, kar kreiramo, dobro. Kljub vsemu se trudimo videti življenje čim bolj realno, saj nas kvadrat Merkurja in Neptuna lahko zaslepi in vidimo nekaj, česar v resnici ni.

Četrtek, 28. 12. Luna v raku, ki deluje počasi in mirno, ves dan tvori prijetne povezave in s tem prinaša dokaj miren, prijeten dan. Toda znajo nas doseči novice iz sveta o agresiji, laži, zavajanju, ki nas prizadenejo. Pazimo na cesti, ne bomo najbolj zbrani, pazimo, da ne pijemo in vozimo ali da ne sedemo za volan preutrujeni. Nekateri vozniki bodo čisto zmedeni, drugi prehitri in agresivni, tako je res potrebna velika previdnost.

Petek, 29. 12. Venerin sekstil s Plutonom lahko prinaša prijetne finančne priložnosti in možnosti, poveča strasti in želje. Pazimo se pretiravanja, prevelike navezanosti, prevelikih hotenj, dolgoročno bomo ravno zaradi tega trpeli. Luna v levu bo zahtevala zabavo, veselje, druženje in dramo. Sredi dneva znamo prav pretiravati. V večernih urah Venera prestopi v strelca in začenja se nekoliko bolj radostno obdobje.