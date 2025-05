Teden z Luno: Odprimo se novostim. Dovolimo si spremembe

Ponedeljek, 12. 5. Dan ščipa zahteva od nas več previdnosti. Nabito energijo polne lune je modro za kaj uporabiti. Poiščimo cilj, vanj usmerimo presežek energije in s tem naredimo pomemben preboj naprej. Če bomo brez pravega cilja, nam lahko nagajajo močna čustva. Merkurjev kvadrat s Plutonom prinaša naporne novice, več črnogledosti ali se razkrijejo manj prijetne skrivnosti. Ne verjemite svojim mislim.

Torek, 13. 5. Zjutraj nas Lunin sekstil na Saturn opolnomoči, da se soočimo z ovirami in odgovorno rešujemo izzive. Dopoldne Luna vstopi v strelca in prinese nekaj prijetnih dni, z več navdiha, poleta in konkretno lažjimi okoliščinami. Več bo občutka, da se vse sestavlja tako, kot je treba.

Sreda, 14. 5. Sonce bo v paraleli z Marsom, kar spodbuja podjetno energijo, nas spodbuja k tekmovalnosti in nam daje energijo. Luna dopoldne v trigonu z Marsom ravno tako spodbuja podjetno energijo in nas potiska v akcijo, delo, šport. Veliko energije je nujno usmeriti k ciljem, drugače znamo biti nemirni, kolerični in raztreseni na vse konce.

Četrtek, 15. 5. Še en dan z Luno v strelcu, a zdaj je lahko že več kolerične energije in se bomo morali še bolj potruditi, da se modro in premišljeno usmerjamo v delo in k dosežkom. Luna zvečer tvori kvadrat na Saturn, kar prinaša kako dodatno skrb, strah ali izžetost po aktivnih in energičnih dneh.

Petek, 16. 5. Luna v kozorogu pomiri kolerično energijo preteklih dni. Prizemljeni in načrtni lahko veliko naredimo. Sončeva harmonija z luninima vozloma obljublja boljše timsko delo, jasno videnje ciljev in več optimizma. Luna se zvečer veže tako na Merkur kot Venero, tako bomo kljub resnemu kozorogu željni druženja, pogovorov, zabave.

Sobota, 17. 5. Luna bo v praktičnem kozorogu, s tem bomo učinkoviti, delavni in načrtni. S tako energijo lahko marsikaj postorimo in uredimo. Če potrebujete sprostitev, je s kozorogovo energijo idealna hoja v hribe. Sonce in Uran se bližata konjunkciji, tako bo v zraku več občutka, da se nečesa osvobajamo, nekaj spuščamo. Odprimo se novostim. Dovolimo si spremembe.

Nedelja, 18. 5. V nedeljo bo Luna že v vodnarju, prinašala bo hitrejšo, lahkotnejšo družabno energijo, zaradi katere se bomo želeli družiti, povezovati. Jupitrov kvadrat na lunina vozla obljublja nekaj pretiravanja in iskanja ravnotežja med nasprotji na družbeni ravni. Jupitrov sekstil s Kironom bo prinašal zanimiva izobraževanja, spoznanja, nove vpoglede. Merkurjev kvadrat na Mars hitre, včasih tudi ostre besede. Da ne bomo prehitri, je treba paziti tudi na cesti.