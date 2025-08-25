ZVEZDNE NIVUCE

Teden z Luno: nedelja je dan akcije, zaupanja, pustolovščin

Na nebu se sestavlja mundani sekstil Urana in Neptuna, kar prinaša novo realnost.
Fotografija: Fotografija je simmbolična.
Fotografija je simmbolična.

Ponedeljek, 25. 8. Luna potuje po devici do 16. ure, čas je modro izkoristiti za pospravljanje, urejanje, analizo. Njen sekstil z Venero barva dan v mirne in prijetne energije razumevanja. Lunin prehod v tehtnico bo sprva napornejši, saj tvori Luna opozicijo s Saturnom in Neptunom, treba se bo soočiti z iluzijami in strahovi, a ker se lepo veže z Uranom in Plutonom v zmaj, bodo večerne ure polne energije in uvidov.

Venera prestopi v leva, tvori trigon na Saturn ter prinaša dobre finančne načrte, ki nosijo stabilnost.

Torek, 26. 8. - Luna v prikupni in prijazni tehtnici prinaša dan, namenjen druženju, povezovanju, usklajevanju in dogovarjanju, njena konjunkcija z Marsom pa več energije, za nekatere nemir v odnose. Venerini aspekti so prijetni, sekstil na Uran prinaša radost, nepričakovane obrate v odnosih, željo po zabavi, trigon na Neptun nas čara v hrepenenjih.

je kot nalašč za ustvarjanje.

Sreda, 27. 8. - Zjutraj se Venera poveže v opozicijo s Plutonom, tako bo več strasti, močne želje lahko bremenijo odnose, za finančno področje omenjena opozicija deluje spodbudno. Luna v tehtnici v prazno večinoma prinese malce pasiven dan. Družimo se in se bomo takoj počutili bolje.

Nedelja je dan akcije, zaupanja, pustolovščin

Četrtek, 28. 8. - Luna v škorpijonu bo življenje naredila bolj intenzivno, vsaj naša doživljanja. Jutranje ure so lahko naporne, mučijo nas želje, hrepenenja, občutek, da nečesa, kar si želimo, ne moremo imeti. Pozneje bo lažje, vztrajno in požrtvovalno energijo lahko uporabimo za doseganje ciljev.

Na nebu se sestavlja mundani sekstil Urana in Neptuna, kar prinaša novo realnost, vezano na religijo, znanost, vsekakor v noči na petek lahko dobimo nove uvide in so mogoča posebna stanja zavesti.

Petek, 29. 8. - Rastoča Luna v škorpijonu nam da notranjo moč, da osredotočeno sledimo ciljem. Njeni spodbudni aspekti nosijo tudi zunanje priložnosti, ki nam pomagajo uresničiti sanje. Prisluhnimo intuiciji in ji sledimo. Veliko bo priložnosti tudi za poglabljanje intimnih odnosov.

Sobota, 30. 8. - Luna bo vse do 16. ure v škorpijonu, tekla bo v prazno, pogosto to prinaša težko, gosto čustveno energijo, dokaj pasivno. Prehod Lune v strelca nas bo zbudil, potegnil iz globin in potisnil v akcijo. Zvečer bo Luna povezala transaturnovce in prinesla energijo preboja, novih idej, razumevanja.

Nedelja, 31. 8. - Dan akcije, zaupanja, pustolovščin. Težko bomo pri miru, morali bomo kam iti. Zadnji vikend meseca izkoristimo za dogodivščine. Merkurjev trigon na Kiron prinaša priložnosti za razumevanje sebe in življenja.

