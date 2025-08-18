Teden z Luno: Merkurjev sekstil na Mars nas bo naredil nemirne in hitre

Ponedeljek, 18. 8. Do dveh popoldan bo Luna iz živahnega dvojčka aplicirala v sekstil s Soncem in prinesla konstruktiven dan, koristen za nakupe telefonov, računalnikov, prevoznih sredstev. Merkurjev sekstil na Mars nas bo naredil nemirne in hitre, tudi odločne in bistre, ročno spretne. Od dveh do večera bo Luna v praznem teku, rabili bomo veliko pogovorov, vznemirjenja, ne bomo več učinkoviti. Od devetih naprej zna biti malo bolj naporno, več bo občutljivosti, skrbi, negotovosti.

Torek, 19. 8. Zjutraj smo lahko še preobčutljivi in se prehitro odzivamo z obrambo. Pozneje bo energija vedno bolj prijetna in mirna, kot se spodobi za Luno v znamenju raka. Proti večeru in v noči na sredo bo več optimizma, sreče, zadovoljstva, saj se na nebu srečata Luna in Jupiter.

Sreda, 20. 8. Dan je videti prijeten. Luna v mirnem raku potuje od Jupitra k Veneri in prinaša veliko sladkobe, prijetnosti, radosti. Vse do pol treh popoldan si bomo znali izkazovati naklonjenost in bomo sposobni videti svetle plati življenja. Pozneje gre v prazno in prinaša počasno, pasivno energijo.

Četrtek, 21. 8. Noč zna biti naporna, na nek način pomembna. Bližamo se mlaju, vitalne energije bo manj, čas je, da se usmerimo vase in pomislimo, kaj je treba spustiti in kaj si želimo za naslednji lunin mesec ustvariti. Luna bo v levu in v prijetnih aspektih, dan bo prijeten; znali se bomo izražati, odločni bomo.

Petek, 22. 8. Dan pred mlajem bomo že čutili spremembe, ki prihajajo. Energije bo manj, ne silimo v delo za vsako ceno. Vzemimo si čas zase, introspekcijo. Luna bo še vedno v levu, a v prazno, Sonce na zadnji stopinji, tako da se lahko pripravljamo na nove začetke, a bo treba nanje še počakati.

Sobota, 23. 8. Mlaj bo že zjutraj. Energije bo malo, čeprav bo Sonce že v novem znamenju. Mlaj se zgodi na veliki zvezdi Regulus iz leva in lahko prinaša neprijetnosti zaradi oblastnih vladarjev. Pride tudi v konjunkcijo s Trumpovim ascendentom, tako da bomo spet gledali proti ZDA. Mlaj je v kvadratu z Uranom, spremembe bodo hitre in nepričakovane. Mlaj je vpet tudi v jod, kar obljublja nepričakovane zasuke, udarce usode. Mislim, da ne bo direktno vezano na Slovenijo, a se nas lahko dotakne, obremeni. Venerin kvadrat s Kironom nosi srčne rane.

Nedelja, 24. 8. Dan z Luno v devici je kot nalašč za pospravljanje doma. Ker je Luna mlada, znamo biti še vedno precej utrujeni, brez prave energije, toda devica si ne zna pomagati in si bomo našli delo, čeprav bomo delali počasi.