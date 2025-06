Teden z Luno: Luna v vodnarju nas bo naredila radovedne in družabne

Ponedeljek, 16. 6. Dopoldanske ure so idealne za dogovore in usklajevanja. Luna v vodnarju nas bo naredila radovedne in družabne. Poznopopoldanske ure znajo biti bolj nemirne, pazimo se prehitre vožnje ali nepazljivosti, večja je nevarnost nezgod. Večer bo prijeten, saj bo Luna iz mirnih rib tvorila trigon na optimističnega Jupitra.

Torek, 17. 6. Danes se Mars premakne v devico, prihajajo tedni, ko bomo energijo najraje usmerjali v natančno delo. Luna je tudi v torek v ribah, mi bomo sledili dnevnemu ritmu, z občutkom za to, kar se dogaja v nas in zunaj nas. Njen sekstil na Venero bo še dodal prijetnost in mirnost dnevu.

Sreda, 18. 6. Zadnji krajec bo na stopinji višine Venere, tako upamo na pogovore in dogovore za mir. Dan je videti prijeten, mogoče le malo preveč pasiven za nekatere. Ker je blizu kvadrat Jupitra in Neptuna, nas lahko odnašajo ideali, duhovnost, sanjarije in se moramo paziti, da ne zapravljamo preveč, da nismo preveč nestvarni.

Četrtek, 19. 6. Noč na četrtek bo naporna. Prehod Lune v ovna okrog enih ponoči ne bo prijeten. Luna bo šla prek Saturna in Neptuna ter spodbudila družbene kvadrate, tako se v nočnih urah lahko zgodi svetovno nekaj neprijetnega, kar nas prestraši, prinese novo neprijetno žarišče. Vsekakor bodo to manj prijetne zgodbe iz sveta. Dan bo vseeno prijeten. Imeli bomo voljo, energijo in se porinili k svojim ciljem.

Petek, 20. 6. Inkonjunkcija Marsa in Saturna lahko nekoliko ohladi vreme, privleče na plan stare zamere, nam oteži korak. Lunin kvadrat z Merkurjem sredi dneva prinese nekaj nemira. Konjunkcija Lune s Kironom zvečer obremeni telo in čustva. Zaradi Lune v ovnu smo lahko bolj sebični, manj potrpežljivi, le fizična aktivnost nas lahko malo pomiri.

Sobota, 21. 6. Luna v biku nas ponovno prizemlji, umiri, nam pokaže, kaj vse moramo narediti. Z njeno pomočjo bomo bolj praktični in rutinski, lažje bomo reševali težave. Zjutraj bo spodbudila Marsov sekstil na Jupiter, tako bomo kljub mirni energiji bika polni elana, energije, poleta. Merkurjeva harmonija z luninima vozloma obljublja boljšo komunikacijo. Danes je najdaljši dan, od tu dalje se bo začela daljšati noč. Naj nam jasnina dneva pokaže vse, kar moramo videti.

Nedelja, 22. 6. Luna v biku v harmoničnih aspektih obljublja lep in miren dan. Lahko bomo imeli kako skrb za prihodnost in dvomili o svoji vrednosti, težave s samozavestjo zaradi kvadrat Sonca s Saturnom, a kar pogumno naprej, ne bo trajalo predolgo. Zaupajmo vase in pogumno potujmo naprej, kljub negotovosti nam občutek neadekvatnosti ne more pokvariti dneva.