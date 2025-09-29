Teden z Luno: Luna v vodnarju nas bo naredila radovedne, družabne in spontane

Ponedeljek, 29. 9. Jutro zna biti težje, obremenilno. Čeprav bo Luna še v strelcu, bo tvorila kvadrat s Saturnom in prinašala več skrbi in strahov. Luna ob 11.55 preide v kozoroga, to je čas za delo, načrtovanje, red, vztrajnost, manj za odnose in čustveno odprtost. Do enih znamo biti občutljivi in zamerljivi, nato bo več energije za konkretno reševanje težav, delo.

Torek, 30. 9. Ponoči bo prvi krajec, ki spodbuja delavnost, trud in nam da vedeti, da bo delo prineslo tudi materialne rezultate. Čeprav je Luna v kozorogu melanholična in hladna, bo njen sekstil na Venero v popoldanskih urah le prinesel tudi nekaj toplih in prikupnih trenutkov.

Sreda, 1. 10. Luna zjutraj iz kozoroga poveže kvadrat Merkurja in Jupitra, ki prinaša veliko besed, pogovore, dogovore in usklajevanja. Paziti moramo le, da ne trosimo svojih idej naokrog, da izkoristimo energijo kozoroga za to, da naredimo načrt, kako jih uresničiti, in mu sledimo. Luna preide v vodnarja zvečer, nas odpre in naredi bolj racionalne.

Četrtek, 2. 10. Luna v vodnarju nas bo naredila radovedne, družabne, intelektualne, spontane. Dopoldne lahko s kvadratom na Mars komu prinese nekaj trme in svojeglavosti. Popoldanske ure bodo bolj prijetne, laže bomo tkali lepe odnose, se dogovarjali in usklajevali. Tudi naš um bo bolj jasen.

Petek, 3. 10. Dan zaznamuje opozicija Merkurja in Kirona in odpira rane, ki si jih zadamo z nespametnimi in nestrpnimi besedami, obrekovanjem. Ni pomembno, kaj je kdo rekel, pomembneje je ostati zavesten v odzivu. Ni ga treba niti razumeti, dovolj je, da začutimo, kar je sprožil, na ta način se zdravimo. Luna v vodnarju nas bo še vedno delala družabne in odprte. Zvečer bomo potrebovali iskrene pogovore s prijatelji, saj ti zdravijo.

Sobota, 4. 10. V soboto bo Luna v ribah, dovolili bomo življenju, da nas vodi. Če se prepustimo, bo prišla izjemno lepa energija miru, drugače nas bo gnal kaos. V vsakem primeru je modro, da delujemo bolj počasi, z občutkom. Zvečer bomo zaradi Luninega trigona na Mars bolj dinamični in energični. Venerina konjunkcija z južnim luninim vozlom naznanja, da morajo nekatere ljubezni iti, da je treba spustiti nekaj, kar imamo radi in nam prinaša veselje.

Nedelja, 5. 10. Znamo biti bolj pasivni, tudi bolj čustveni in občutljivi, predvsem v zgodnjih popoldanskih urah. Nato bo več optimizma, zaupanja, življenje nas bo vodilo v bolj pozitivne okoliščine in med prijetne ljudi. Marsikaj bo odvisno od nas, a znali bomo uživati v miru in dovoliti, da lepe stvari prihajajo do nas.