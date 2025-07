Teden z Luno: Luna v strelcu nas bo porinila v življenje

Ponedeljek, 7. 7. Luna v strelcu nas bo porinila v življenje, prinesla navdih, optimizem in voljo iti dalje, nas potegnila iz globin čustvenega in porinila v akcijo. Venerin trigon na Pluton prinaša srečo na finančnem področju. Krepi določene želje in budi strasti. Uranov premik v dvojčka je obljuba novih časov, ki prihajajo z naslednjim letom.

Torek, 8. 7. Še en dan z Luno v strelcu je pred nami, toda imeli bomo manj prijetne aspekte, tako nas zna tudi malo razmetavati na vse konce. Treba je jasno določiti cilje, kam bomo vso kolerično energijo strelca usmerili, drugače bomo precej nemirni, a ne nujno učinkoviti. Se pa bližamo tudi polni luni in več bo pritiska na čustva ter pretiravanja v reakcijah.

Sreda, 9. 7. Dan pred polno luno bo Luna v kozorogu, toda v napornih aspektih, kar lahko marsikomu budi strahove, nelagodje, paniko. Kar pogumno pojdite skozi svoje čustvene drame, saj veste, da bo minilo. Zna biti, da stvari vidimo mnogo bolj črne, kot so v resnici. Tudi v večernih urah je videti, da znamo pretiravati, da bo strahov in dvomov preveč.

Četrtek, 10. 7. Lunin trigon na Mars nas bo spodbujal k delu in akciji vse do dvanajstih. Ker se polna luna dovrši v poznih večernih urah, moramo vseeno tudi v četrtek paziti, da nas strahovi ne odpeljejo predaleč. Ker je Saturn, dispozitor Lune, že stacionaren, so mogoče poleg strahov tudi konkretne ovire in upočasnitve.

Petek, 11. 7. Luna bo v resnem znamenju kozoroga vse do sedmih zvečer, toda brez aspektov, tako se bomo za učinkovitost morali malo bolj sami potruditi, manj bo spodbud iz zunanjega sveta. Prehod Lune v vodnarja enajst čez sedmo zvečer prinaša prijetnejšo, bolj družabno in povezovalno energijo. Ker so aspekti na začetku precej spodbudni, je videti, kot bi nekaj težkega padlo z nas in bomo delovali bolj lahkotno.

Sobota, 12. 7. Luna v vodnarju prinaša prikupen družaben dan. Nikar ne ostajajte doma, treba se bo družiti, veseliti, klepetati. Dopoldne bomo v odnosih mirnejši in povezovalni, saj tvori Luna harmonijo z Venero. V večernih urah bo prevladoval nemir in bomo želeli govoriti. Veliko vznemirjenja bo.

Nedelja, 13. 7. Saturn se obrača retrogradno, za nekatere je ta obrat lahko naporen, kaka pretekla skrb se vrača, čutili bomo, da je vse težje, morali se bomo umiriti. Luna bo še vedno v družabnem, radovednem vodnarju, toda brez aspektov, tako da se nam bo več dogajalo v življenju le, če se bomo sami potrudili za to. Drugače lahko obsedimo ob knjigi ali pred televizorjem.