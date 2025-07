Teden z Luno: Luna v ribah nas bo umirila, nas naredila bolj prilagodljive

Ponedeljek, 14. 7. Luna v ribah nas bo umirila, nas naredila bolj prilagodljive vsemu, kar življenje prinaša. Njen trigon na Jupiter bo do četrte popoldne nosil globoko notranje zaupanje in z njim priložnosti in možnosti razvoja. Večerni kvadrat na Venero nas lahko naredi lenobne, znamo tudi pretiravati s tistim, kar nam je prijetno, iskati tolažbo v hrani.

Torek, 15. 7. V jutranjih urah lahko Lunina opozicija z Marsom prinese nekaj stresa, nemira, jeze, po drugi strani pa pasivno ribjo energijo zgane v akcijo in dinamiko. Popoldanske in večerne ure so videti prijetne, vse se bo umirilo, uskladilo in teklo k našim ciljem. V zraku bosta mir in lahkotnost.

Sreda, 16. 7. Luna v ovnu nas potrese iz pasivnosti. Sprva pozitivno z novimi idejami in nepričakovanimi obrati, med deveto in deseto pa prinaša več skrbi, lahko manj prijetne novice. Budi se občutek frustracije. Pozneje se bo dan naredil, najdemo lahko več notranje moči in se porinemo v novo. Zvečer je ognjene in prodorne energije lahko celo preveč in nas pelje v pretiravanja.

Četrtek, 17. 7. Zjutraj Luna povezuje bližajoči se sekstil Merkurja in Venere in obljublja več radosti, družabnosti in prijetnih pogovorov. Mladostna igriva energija nas lahko vodi h kreativnosti. Merkur bo že stacionaren, tako bodo kljub prikupni vibraciji vseeno ovire, blokade, stvari se ne razvijajo v skladu z načrti, kaka aparatura nagaja. Vsekakor bo treba imeti več potrpljenja.

Petek, 18. 7. Noč bo nemirna. Zjutraj je Merkur na sredini stacionarnosti, takrat bo največ zapletov, napak, ovir. Luna malo pred deseto vstopi v bika in nas prizemlji, usmeri v konkretne reči, spodbuja rutino, krepi občutek za finance. Njen kvadrat na Pluton lahko nekaterim prinese pritisk, a splošno ozračje bo prijetno, saj se v petek s sekstilom povežeta Merkur in Venera in spodbujata prikupne pogovore, mladostno, igrivo družabno energijo, kreativnost. Večer bo radosten, optimističen in prijeten.

Sobota, 19. 7. Sončev kvadrat s Kironom odpira rane samozavesti in tiste, vezane na avtoritete. Nikar ne bežite od njih. Luna bo okrog poldneva v kvadratu z Merkurjem ter prinašala nekaj nemira. Popoldne aplicira v trigon z Marsom, zaradi česar bomo bolj aktivni, delavni, energični.

Nedelja, 20. 7. Jutro z Luno v biku bo mirno, lagodno, mi uživaški, lahko pasivni. Želeli bomo uživati v svojih čutih. Malo pred pol eno bo vstopila v dvojčke, razigrala in razživela ozračje. Njena konjunkcija z Uranom nas bo naredila polne idej in nosila vznemirljive spremembe. Tudi pozneje imamo prijetne aspekte, ki prinašajo igriv, spremenljiv in družaben dan.