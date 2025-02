Teden z Luno: Luna v ovnu nas lahko naredi tekmovalne in nemirne

Ponedeljek, 24. 2. Luna v kozorogu nas bo spodbujala k redu, delu, vztrajnosti. Za vse počitnikarje je kot nalašč za smučanje. Zjutraj in dopoldne Lunini aspekti prinašajo nekaj nemira, a tudi moč jasno in iskreno postaviti se zase, povedati resnico. Sredi dneva bomo z disciplino še bolj učinkoviti in uspešni. Zvečer bo Lunin trigon na Uran spodbujal zanimive ideje, zamisli in nas odpiral tehnologiji.

Torek, 25. 2. V torek bo Merkur v konjunkciji s Saturnom, več bo skrbi, anksioznosti in negotovosti. Najlažje se bomo prebili skozi ta občutenja, če se bomo družili, povezovali, vsaj klepetali s prijatelji. Ob podpori prijateljev in znancev bo lažje skovati načrt in najti konkretne rešitve za težave.

Sreda, 26. 2. Ker smo blizu mlaja, bo vedno manj energije. Čas ni namenjen novim začetkom, je pa spodbuden za pripravo teh ali vizualizacijo tega, kar bi radi ustvarili v bližnji prihodnosti. Luna je v vodnarju, idej nam ne bo manjkalo. Ker se na nebu sestavlja sekstil Merkurja in Urana, je modro zapisati, posneti prebliske, ki se nam bodo porajali med druženjem.

Četrtek, 27. 2. Luna bo v ribah, a tik pred mlajem. Večinoma to pomeni, da bo dan precej pasiven, počasen, a lahko kljub vsemu tičimo v globokem notranjem miru in iz tega tudi kreiramo navdih za novosti, ki prihajajo. Tiha in mirna energija mlaja, sploh tega v znamenju rib, nas lahko pomiri, nahrani, poveže s svojim temeljem.

Petek, 28. 2. V noči na petek se je dovršil mlaj, tako bo čez dan kljub vsemu iz trenutka v trenutek več energije. Občutek miru se nas lahko drži še dolgo v dan. Do dveh bomo hitri in učinkoviti, večerne ure prinašajo spet več skrbi, dvomov, teže, strahov.

Sobota, 1. 3. Malo pred enajsto dopoldne preide Luna v ovna, iz pasivne postanosti bomo vstopali v bolj dinamično in živahno energijo ovna. Oven želi, da začutimo telo, da se poženemo dlje in višje, da zmoremo več. Merkurjeva konjunkcija s severnim luninim vozlom prinaša novice, pogovore in dogovore, ki bodo prinesli korak naprej k razvoju.

Nedelja, 2. 3. V noči na nedeljo se obrne Venera retrogradno, tako se bo treba v zadevah vrednosti, ljubezni in financ ozreti nazaj in ponovno predelati, občutiti, začutiti, kaj je naša pot, kaj je na teh področjih ostalo nepredelanega. Merkur in Neptun v konjunkciji bosta odpirala intuicijo, Sonce in Jupiter v kvadratu nosila potrebo po razvoju in napredku. Luna v ovnu nas lahko naredi tekmovalne in nemirne, a če bomo dovolj fizično aktivni, se bo sprostila napetost.