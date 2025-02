Teden z Luno: Luna v kozorogu nas bo prizemljila, umirila, odvzela nekaj nemira strelca

Ponedeljek, 17. 2. Luna v tehtnici na zadnjih stopinjah, v prazno, po navadi prinaša len, pasiven, dolgočasen dan. Ker je tudi Sonce na zadnji stopinji, bo še manj ciljne naravnanosti. Poskusimo ohraniti disciplino, narediti samo, kar je nujno, dovoliti tudi več počitka in miru. Luna v tehtnici nas kliče k romantiki, dvojini in povezovanju nasprotij.

Torek, 18. 2. Lunin prehod v škorpijona prinaša novo vztrajnost, strast, voljo do dela, življenja, projektov. Lunin trigon na Merkur dodaja dnevu tudi sposobnost povedati, dati ven, premisliti, občutiti in se odločiti na podlagi intuicije. Intenzivna čustva, če jih ne usmerimo v delo ali šport, lahko delujejo tudi kot napetost in uničevalnost.

Sreda, 19. 2. Luna danes spodbuja strasti, voljo, vztrajnost, intenzivnost. Pomembno je znati vso to energijo, ki bo brbotala v naši notranjosti, potisniti proti določenemu cilju, potem bo prinesla rezultate. V obratnem primeru lahko intenzivna energija spodbuja samouničevalna čustva. Glede na aspekte je več verjetnosti, da bomo znali svojo bojevitost in strast usmerjati k smiselnim projektom.

Četrtek, 20. 2. Luna bo vse do dveh popoldan v škorpijonu. Po navadi je na teh zadnjih stopinjah škorpijona precej pasivna in nas vleče v naše globine. Prehod v strelca nas dvigne iz globin čustvenega in nas odpre za pustolovščine življenja. Zadnji krajec prinese nekaj nemira, veliko komunikacije. A v poplavi misli in besed lahko pridemo tudi do kake modre odločitve.

Petek, 21. 2. Luna v strelcu prinaša več volje, energije, entuziazma in nas potiska v akcijo. Zjutraj bo energija prikupno prijazna, nato bo poplava misli in besed večja. Toda če se umirimo, se nam lahko popoldan in zvečer tudi marsikaj zjasni, pokaže, izrazi. Toda le če smo bolj pozorni na to, da prisluhnemo drugi strani, kot da ji povemo svoje.

Sobota, 22. 2. Luna v strelcu brez pomembnih aspektov naznanja, da ne bomo dovolj ciljno usmerjeni, da bomo presežek energije strelca težje usmerjali k jasnim ciljem. Tako da če želimo čim bolj izkoristiti vplive, je treba najti prave cilje in vztrajati pri njih.

Nedelja, 23. 2. Luna v kozorogu nas bo prizemljila, umirila, odvzela nekaj nemira strelca. Jutro in dopoldan bosta konstruktivna, lažje se bomo odločali, bolj jasno videli, kaj je in kaj ni koristno za nas. Boljši bodo odnosi. Zvečer se nas lahko dotakne nekaj sentimentalizma. Kljub vsemu je celoten dan pod vplivom Merkurjevega trigona na Mars, tako bomo imeli veliko energije, hitri, praktični in učinkoviti bomo.